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Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

вчера, 08:24
Златан Ибрагимович

У шведа большой автопарк.

Недавно великий Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста. Обычно мужчины на пенсии часто ходят в гараж, где проводят время за работой и с друзьями. У шведской легенды есть такой гараж, о котором мечтает каждый.

Златан может похвастаться потрясающей коллекцией автомобилей, в том числе Ferrari Daytona SP3 стоимостью 1,7 млн ​​фунтов стерлингов.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

У шведской легенды также есть потрясающий Ferrari Monza стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

На тренировки «Милана» Ибрагимович ездил на Lamborghini Urus стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

На свое 40-летие Ибрагимович купил себе Ferrari Sf90 Stradale за 400 000 фунтов стерлингов.

Он поделился изображением своего новобранца в социальных сетях, подписав снимок: «С днем ​​​​рождения, Златан».

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

Это первый гибридный автомобиль в истории Ferrari и может развивать максимальную скорость до 340 км/ч.

Через некоторое время Златан обменял его на Daytona SP3 по цене 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

В 2019 году к своему 38-летию Ибрагимович купил редкую Ferrari Monza SP2 за ошеломляющие 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Он всего лишь один из 499 человек в мире, владеющих таким суперкаром. Сверхбыстрый автомобиль может разогнаться до 100 км/ч примерно за 2,9 секунды.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

В мире существует всего 400 автомобилей Ferrari Enzo, и у Златана есть один из них. Впрочем, журналисты редко видели Златана за рулем этой машины.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

Златан любит все, что выпущено ограниченным тиражом. Наверное, поэтому он купил Porsche Spyder за 700 000 фунтов стерлингов в 2014 году.

Всего было выпущено 918 моделей суперкара, которые были полностью распроданы в 2015 году.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

Примерно в 2011 году швед купил GranTurismo MC Stradale стоимостью около 92 000 фунтов стерлингов.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

В 2014 году Златан стал послом шведского производителя автомобилей Volvo, снявшись в серии рекламных роликов.

Швед часто ездил на Volvo XC90 на тренировки МЮ.

Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

Хотели бы себе такой автопарк?

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Все комментарии
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 14:19
Кокошка скоро его догонит по тачкам
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:58
Вот в Вольво ему и место с его россыпью золотых мячей и кубков ЛЧ
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:53
Великий Златан не стал тратить миллионы на какие-нибудь дорогущие телескопы для своих обсерваторий, как это делает большинство знаменитостей, а остался верен своему необычному увлечению.
4ffms65yta52
4ffms65yta52
вчера в 08:39
ЗЛАТАН - великий футболист!! Таких монстров сейчас не видно даже!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 08:38
Автопарк! Но он его заслужил!!! В отличии от некоторых пешеходов на футбольном поле
Гость
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