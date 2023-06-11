Коллекция автомобилей Златана Ибрагимовича. Там есть Ferrari и Porsche

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вчера, 08:24

У шведа большой автопарк.

Недавно великий завершил карьеру футболиста. Обычно мужчины на пенсии часто ходят в гараж, где проводят время за работой и с друзьями. У шведской легенды есть такой гараж, о котором мечтает каждый.

Златан может похвастаться потрясающей коллекцией автомобилей, в том числе Ferrari Daytona SP3 стоимостью 1,7 млн ​​фунтов стерлингов.

У шведской легенды также есть потрясающий Ferrari Monza стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов.

На тренировки «Милана» Ибрагимович ездил на Lamborghini Urus стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

На свое 40-летие Ибрагимович купил себе Ferrari Sf90 Stradale за 400 000 фунтов стерлингов.

Он поделился изображением своего новобранца в социальных сетях, подписав снимок: «С днем ​​​​рождения, Златан».

Это первый гибридный автомобиль в истории Ferrari и может развивать максимальную скорость до 340 км/ч.

Через некоторое время Златан обменял его на Daytona SP3 по цене 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

В 2019 году к своему 38-летию Ибрагимович купил редкую Ferrari Monza SP2 за ошеломляющие 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Он всего лишь один из 499 человек в мире, владеющих таким суперкаром. Сверхбыстрый автомобиль может разогнаться до 100 км/ч примерно за 2,9 секунды.

В мире существует всего 400 автомобилей Ferrari Enzo, и у Златана есть один из них. Впрочем, журналисты редко видели Златана за рулем этой машины.

Златан любит все, что выпущено ограниченным тиражом. Наверное, поэтому он купил Porsche Spyder за 700 000 фунтов стерлингов в 2014 году.

Всего было выпущено 918 моделей суперкара, которые были полностью распроданы в 2015 году.

Примерно в 2011 году швед купил GranTurismo MC Stradale стоимостью около 92 000 фунтов стерлингов.

В 2014 году Златан стал послом шведского производителя автомобилей Volvo, снявшись в серии рекламных роликов.

Швед часто ездил на Volvo XC90 на тренировки МЮ .

Хотели бы себе такой автопарк?