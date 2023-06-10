Кокорин прилетел на отдых в Монако, Алексей Миранчук решил жениться. Как провели неделю известные футболисты

Проследили за активностью футболистов за пределами полей.
Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев отдыхает в Турции.
В эту страну улетел и нападающий «Спартака» Кейта Бальде, но он предпочитает более яркий стиль одежды.
Футболист «Ростова» Максим Осипенко уже нежится возле бассейна — сезон в РПЛ завершен, можно и отдохнуть.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков улетел в Грузию.
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили фанат «Чикаго Буллз».
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин решил поесть черешни во время свадебной фотосессии.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук тоже решил закончить карьеру холостяка — сделал предложение своей девушке в Марбелье.
Антон Зиньковский улетел в Марокко — отдыхает в Марракеше.
Хавбек «Реала» Федерико Вальверде посетил зоопарк.
Милота дня. Верный товарищ форварда «Валенсии» Джастина Клюйверта.
Целый ряд известных футболистов посетил гонку Формулы-1.
А Александр Кокорин уже прилетел в Монако. Ждем интересного контента?
Всем хороших выходных. Берем пример с хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора.