Кокорин прилетел на отдых в Монако, Алексей Миранчук решил жениться. Как провели неделю известные футболисты

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вчера, 12:56

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Проследили за активностью футболистов за пределами полей.

Форвард «Локомотива» отдыхает в Турции.

В эту страну улетел и нападающий «Спартака» , но он предпочитает более яркий стиль одежды.

Футболист «Ростова» уже нежится возле бассейна — сезон в РПЛ завершен, можно и отдохнуть.

Защитник «Зенита» улетел в Грузию.

Полузащитник «Локомотива» фанат «Чикаго Буллз».

Нападающий «Динамо» решил поесть черешни во время свадебной фотосессии.

Полузащитник «Аталанты» тоже решил закончить карьеру холостяка — сделал предложение своей девушке в Марбелье.

улетел в Марокко — отдыхает в Марракеше.

Хавбек «Реала» посетил зоопарк.

Милота дня. Верный товарищ форварда «Валенсии» .

Целый ряд известных футболистов посетил гонку Формулы-1.

А уже прилетел в Монако. Ждем интересного контента?

Всем хороших выходных. Берем пример с хавбека «Арсенала» .