Роналду может купить футбольный клуб после окончания карьеры

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вчера, 09:58

Нападающий «Аль-Насра» допустил возможность приобретения футбольного клуба после завершения игровой карьеры.

Мне осталось играть два-три года, в этом возрасте ещё более важно заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольный клуб.

Также португалец прокомментировал переход в «Аль-Иттихад» форварда Карима Бензема, с которым они вместе выступали в составе «Реала».