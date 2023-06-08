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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду может купить футбольный клуб после окончания карьеры

вчера, 09:58

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил возможность приобретения футбольного клуба после завершения игровой карьеры.

Мне осталось играть два-три года, в этом возрасте ещё более важно заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольный клуб.

Также португалец прокомментировал переход в «Аль-Иттихад» форварда Карима Бензема, с которым они вместе выступали в составе «Реала».

Карим принял вызов. Я знал, что поездка в Саудовскую Аравию откроет окно для футбола. Туда поедут топовые игроки, и вскоре эта лига станет одной из лучших в мире.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
вчера в 14:53
Купит футбольный клуб вместе с гномом)))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:10
Купит Интер Майами, что бы Месси работал на него)))
112910415
112910415
вчера в 13:28
как-то без фантазии у него придумалось ...
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:01
Купить и распустить)...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:42
Это сейчас модно... Покупать клубы... Месси завтра точно купит Интер Майами... Хе.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:42
Лишили мну коммента...)))+
протон
протон
вчера в 10:36
Удачи великому Роналду! Сыграть на ЕВРО и может даже пару матчей за родной Спортинг!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:16
Почему бы и нет, когда много денег
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:10
Чувствую, у Роналду появился вызов всей жизни - купить "Барселону" (сейчас, нужно подождать, пока она на рычагах обанкротится, это уже скоро будет с учётом того, что они взяли из своего будущего кучу денег) и отправить её в Сегунду))
Гость
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