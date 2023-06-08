Роналду может купить футбольный клуб после окончания карьеры

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил возможность приобретения футбольного клуба после завершения игровой карьеры.
Мне осталось играть два-три года, в этом возрасте ещё более важно заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольный клуб.
Также португалец прокомментировал переход в «Аль-Иттихад» форварда Карима Бензема, с которым они вместе выступали в составе «Реала».
Карим принял вызов. Я знал, что поездка в Саудовскую Аравию откроет окно для футбола. Туда поедут топовые игроки, и вскоре эта лига станет одной из лучших в мире.