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«Барселона» опубликовала заявление на тему перехода Месси в «Интер Майами»

вчера, 23:46

«Барселона» опубликовала заявление, посвященное переходу нападающего Лионеля Месси в клуб «Интер Майами». Футболист находился в системе каталонского коллектива с 2000 по 2021 год.

«Барселона» желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель футболиста, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в «Интер Майами», несмотря на предложение от «Барселоны», которое было сделано, принимая во внимание желание как «Барселоны», так и Лионеля Месси возобновить сотрудничество.

Президент Лапорта с пониманием и уважением отнесся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от повышенного внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились сотрудничать, чтобы отдать должное футболисту, который был, есть и всегда будет любим в «Барселоне».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:50
Если вы знаете, какое официальное предложение Месси сделал клуб "Интер Майами", то поделитесь.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:26
Лапорта в своем стиле. Не было никакого официального предложения. Лишь бы себя выгородить. Думаю, он вообще не собирался возвращать Месси.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:06
Из этого заявления мы видим, что Барселона всё же сделала предложение Месси, но он отказался. То есть слова папы Месси о том, что его чадо готово бесплатно бегать за Барсу, как и ожидалось, оказались лишь пустым трёпом, с целью укрепления нимба над головой аргентинского великомученника.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
Всё к лучшему... Как обычно
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Большие планы сотрудничества и развития. Главное успешной работы и игры
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:46
Было бы удивительно, если бы это было иначе .
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