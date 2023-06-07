«Барселона» опубликовала заявление на тему перехода Месси в «Интер Майами»

«Барселона» опубликовала заявление, посвященное переходу нападающего в клуб «Интер Майами». Футболист находился в системе каталонского коллектива с 2000 по 2021 год.

«Барселона» желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель футболиста, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в «Интер Майами», несмотря на предложение от «Барселоны», которое было сделано, принимая во внимание желание как «Барселоны», так и Лионеля Месси возобновить сотрудничество.

Президент Лапорта с пониманием и уважением отнесся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от повышенного внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились сотрудничать, чтобы отдать должное футболисту, который был, есть и всегда будет любим в «Барселоне».