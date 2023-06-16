Албания – Молдова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1686928527

вчера, 18:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Албания – Молдова, который состоится 17 июня 2023 года

Албания

В группе E на текущий момент албанцы провели одну игру и пока занимают последнее место. Прошлой осенью команда провела четыре товарищеские игры, из которых «красно-чёрные» выиграли только в одной встрече. Ничейным исходом завершилась игра со сборной Саудовской Аравии (1:1). С минимальным счётом катарцы взяли верх над албанцами. С разницей в пару мячей «горные орлы» уступили итальянцам. В сухую, дважды поразив ворота соперника, албанская сборная одержала победу над армянами.

27 марта со счётом 0:1 «красно-чёрные» проиграли полякам в матче 2-го тура квалификации на Евро-2024.

Молдова

Сборная Молдовы в своей группе находится на третьей строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием молдаван. Два поражения потерпели «сине-жёлто-красные» в двух товарищеских матчах осенью прошлого года. С разницей в один мяч «милли» из Азербайджана обыграли молдавскую сборную. Румыны разгромили молдаван в сухую, забив пять мячей в ворота соперника. 24 марта в игре 1-го тура квалификации на Евро-2024 «сине-жёлто-красные» разошлись миром со сборной Фарерских островов.

Во втором туре «нулёвку» раскатала сборная Молдовы с чехами на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит Албания – 1.38

Ничья – 4.70

Победит Молдова – 9.60

Победит Албания с форой -1.5 – 2.14

Обе забьют — нет – 1.51

Обе забьют — да – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Три поражения потерпели албанцы в пяти последних матчах

За аналогичный период молдаване уступили в двух поединках.

Прогноз

В 2019 году, когда крайний раз встречались на футбольном поле «горные орлы» с «сине-жёлто-красными», албанцы со счётом 4:0 выиграли у молдаван. В предстоящей игре с разницей в пару мячей «красно-чёрные» из Албании одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Албании с форой -1.5 гола коэффициент 2.14.