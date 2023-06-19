Лихтенштейн – Словакия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн – Словакия, который состоится 20 июня 2023 года

Лихтенштейн

Не забив ни одного гола, лихтенштейнская сборная в турнирной таблице группы J занимает на сегодняшний день последнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «красно-синих». В шестнадцати играх к ряду лихтенштейнцы проигрывают своим соперникам. 23 марта в рамках матча первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборная Лихтенштейна проиграла в сухую португальцам на выезде. С разгромным счётом «красно-синие» потерпели разгромное поражение от исландских «викингов».

17 июня со счётом 2:0 сборная Люксембурга взяла верх над лихтенштейнцами в третьем туре.

Словакия

«Словацкие соколы» в своей группе находятся на второй строчке турнирной таблицы своей группы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей словацкой сборной за последнее время. В шести футбольных матчах подряд словаки не уступают своим соперникам. 23 марта ничейным исходом завершилась игра с люксембуржцами в рамках матча первого тура квалификации на Евро (0:0). Во 2-ом туре сборная Словакии одержала победу над боснийцами (2:0).

В матче 3-го тура со счётом 2:1 на выезде «словацкие соколы» обыграли исландских «викингов».

Котировки БК Pinnacle

Победит Лихтенштейн – 40.00

Ничья – 13.00

Победит Словакия – 1.06

Победит Словакия с форой -2.5 – 1.61

Обе забьют — нет – 1.35

Обе забьют — да – 2.95

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.06

Статистика

Восемь очных встреч из девяти завершились исходом: обе забьют – нет

Семь матчей к ряду «красно-синие» не забивают своим соперникам

Словаки уступили своим оппонентам в трёх поединках из десяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на победу сборной Словакии с форой -2.5 гола за игру. Сомнений в том, что в предстоящем матче словаки одержат победу над соперником, быть не может.