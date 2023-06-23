«Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 24 июня 2023 года
«Архентинос Хуниорс»
Коллектив идет в середине турнирной таблицы и очень хочет прорваться в зону плей-офф Суперлиги Аргентины, что не кажется невозможным. «Архентинос Хуниорс» занимает десятое место с 29 баллами и отстает на два пункта от «Бельграно», которое идет на девятой позиции. Матч с «Дефенса и Хустисия» обещает быть интересным, ведь коллективы находятся совсем рядом в турнирной таблице.
13 июня «Архентинос Хуниорс» обыграл на выезде «Велес» Сарсфилд (1:0), а восьмого числа переиграл в кубке Либертадорес «Ливерпуль» Монтевидео (2:1).
«Дефенса и Хустисия»
«Дефенса и Хустисия» набрала в этом сезоне 33 балла и занимает седьмое место, что всего на один пункт меньше, чем у «Росарио Сентраль». Коллектив набирает очки, где это возможно и старается не выпадать из зоны плей-офф. Впереди еще много поединков, поэтому команде следует аккуратно играть в обороне и стараться лучше реализовывать свои моменты. Поединок с «Архентинос Хуниорс» будет сложным, но шансы у гостей определенно будут появляться.
18 июня «Дефенса и Хустисия» уступила на выезде лидеру Суперлиги «Ривер Плейт» (0:1), а 14 числа оказалась сильнее «Бельграно» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Архентинос Хуниорс» – 1.95
- Ничья – 3.4
- Победит «Дефенса и Хустисия» – 4.05
Статистика
- «Архентинос Хуниорс» выиграл три последних матча во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Дефенса и Хустисия» выиграла четыре последних матча у «Архентинос Хуниорс»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что обе команды не захотят рисковать и матч пройдет в равной борьбе, а закончится ничейным результатом.