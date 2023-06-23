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«Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:31
«Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 24 июня 2023 года

«Архентинос Хуниорс»

Коллектив идет в середине турнирной таблицы и очень хочет прорваться в зону плей-офф Суперлиги Аргентины, что не кажется невозможным. «Архентинос Хуниорс» занимает десятое место с 29 баллами и отстает на два пункта от «Бельграно», которое идет на девятой позиции. Матч с «Дефенса и Хустисия» обещает быть интересным, ведь коллективы находятся совсем рядом в турнирной таблице.

13 июня «Архентинос Хуниорс» обыграл на выезде «Велес» Сарсфилд (1:0), а восьмого числа переиграл в кубке Либертадорес «Ливерпуль» Монтевидео (2:1).

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» набрала в этом сезоне 33 балла и занимает седьмое место, что всего на один пункт меньше, чем у «Росарио Сентраль». Коллектив набирает очки, где это возможно и старается не выпадать из зоны плей-офф. Впереди еще много поединков, поэтому команде следует аккуратно играть в обороне и стараться лучше реализовывать свои моменты. Поединок с «Архентинос Хуниорс» будет сложным, но шансы у гостей определенно будут появляться.

18 июня «Дефенса и Хустисия» уступила на выезде лидеру Суперлиги «Ривер Плейт» (0:1), а 14 числа оказалась сильнее «Бельграно» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Архентинос Хуниорс» – 1.95
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Дефенса и Хустисия» – 4.05

Статистика

  • «Архентинос Хуниорс» выиграл три последних матча во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Дефенса и Хустисия» выиграла четыре последних матча у «Архентинос Хуниорс»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что обе команды не захотят рисковать и матч пройдет в равной борьбе, а закончится ничейным результатом.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:32
Оба участника этого матча представляют своими цветами столицу Аргентины мегаполис Буэнос-Айрес. В связи с чем как Дефенсе, так и Хустисии не придется долго колесить на выезд в поисках чужого стадиона в данном дерби.) То есть, оба участника предстоящей дуэли находятся практически в равных условиях. И этот фактор еще дополнительно полностью подтверждают многочисленные последние личные рандеву Аргентинос Хуниорс и ДиХ. Где Дефенса не проигрывает уже в аж 9-ти поединках подряд, одержав в данном серьезном числе и 5 побед. Причем 4 кряду - 2 из которых стали гостевыми. Так что, по моему мнению, букмекеры тут совершенно напрасно не верят в кондиции "желто-зеленых"!
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