«Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 24 июня 2023 года

«Архентинос Хуниорс»

Коллектив идет в середине турнирной таблицы и очень хочет прорваться в зону плей-офф Суперлиги Аргентины, что не кажется невозможным. «Архентинос Хуниорс» занимает десятое место с 29 баллами и отстает на два пункта от «Бельграно», которое идет на девятой позиции. Матч с «Дефенса и Хустисия» обещает быть интересным, ведь коллективы находятся совсем рядом в турнирной таблице.

13 июня «Архентинос Хуниорс» обыграл на выезде «Велес» Сарсфилд (1:0), а восьмого числа переиграл в кубке Либертадорес «Ливерпуль» Монтевидео (2:1).

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» набрала в этом сезоне 33 балла и занимает седьмое место, что всего на один пункт меньше, чем у «Росарио Сентраль». Коллектив набирает очки, где это возможно и старается не выпадать из зоны плей-офф. Впереди еще много поединков, поэтому команде следует аккуратно играть в обороне и стараться лучше реализовывать свои моменты. Поединок с «Архентинос Хуниорс» будет сложным, но шансы у гостей определенно будут появляться.

18 июня «Дефенса и Хустисия» уступила на выезде лидеру Суперлиги «Ривер Плейт» (0:1), а 14 числа оказалась сильнее «Бельграно» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Архентинос Хуниорс» – 1.95

Ничья – 3.4

Победит «Дефенса и Хустисия» – 4.05

Статистика

«Архентинос Хуниорс» выиграл три последних матча во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Дефенса и Хустисия» выиграла четыре последних матча у «Архентинос Хуниорс»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что обе команды не захотят рисковать и матч пройдет в равной борьбе, а закончится ничейным результатом.