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«Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:43
«Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 24 июня 2023 года

«Уракан»

«Уракан» проводит очень сложный сезон и находится практически на самом дне турнирной таблицы. Коллектив имеет 18 набранных очков и занимает 26 место, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре с «Ньюэллс Олд Бойс» хозяева постараются исправить свое положение, но сделать это в нынешней физической форме будет очень проблематично.

14 июня «Уракан» проиграл на выезде «Химнасии» (0:1), а девятого числа в рамках Южноамериканского кубка с тем же счетом уступили «Данубио» (0:1).

«Ньюэллс Олд Бойс»

«Ньюэллс Олд Бойс» в прошлом сезоне удерживал лидерские позиции, но сейчас довольствуется лишь местом в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 12 месте и набрал 28 очков, уступая «Бока Хуниорс» лишь по дополнительным показателям, но сыграв на одну игру меньше. Предстоящий поединок привлекает к себе больше внимания, чем остальные, ведь встретятся довольно крепкие команды, несмотря на их нынешнюю турнирную ситуацию.

12 июня «Ньюэллс Олд Бойс» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), а седьмого числа в Южноамериканском кубке одолел на выезде легендарный бразильский «Сантос» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уракан» – 2.9
  • Ничья – 2.75
  • Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 2.95

Статистика

  • «Уракан» проиграл четыре последних мата во всех турнирах
  • «Ньюэллс Олд Бойс» проиграл лишь один поединок из десяти последних встреч
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились обменом двумя победами и одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Уракана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, хозяева смогут прервать свою серию без побед и переиграть середняка чемпионата Аргентины.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Атлетико Уракан и Ньюэлз Олд Бойз конечно же хорошо знакомы друг другу по частым личным свиданиям в прошлые годы и сезоны. И вот как раз в большинстве последних рандеву "старые ребята" и вовсе мутузили оборонительные построения "атлетов" - через очень результативные итоги: 2:2, 4:1 и 3:1. В связи с чем абсолютно смело вангую и в данном матче гол в исполнении НОБ за нормальный коэффициент.
Гость
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