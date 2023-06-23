«Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 24 июня 2023 года

«Уракан»

«Уракан» проводит очень сложный сезон и находится практически на самом дне турнирной таблицы. Коллектив имеет 18 набранных очков и занимает 26 место, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре с «Ньюэллс Олд Бойс» хозяева постараются исправить свое положение, но сделать это в нынешней физической форме будет очень проблематично.

14 июня «Уракан» проиграл на выезде «Химнасии» (0:1), а девятого числа в рамках Южноамериканского кубка с тем же счетом уступили «Данубио» (0:1).

«Ньюэллс Олд Бойс»

«Ньюэллс Олд Бойс» в прошлом сезоне удерживал лидерские позиции, но сейчас довольствуется лишь местом в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 12 месте и набрал 28 очков, уступая «Бока Хуниорс» лишь по дополнительным показателям, но сыграв на одну игру меньше. Предстоящий поединок привлекает к себе больше внимания, чем остальные, ведь встретятся довольно крепкие команды, несмотря на их нынешнюю турнирную ситуацию.

12 июня «Ньюэллс Олд Бойс» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), а седьмого числа в Южноамериканском кубке одолел на выезде легендарный бразильский «Сантос» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уракан» – 2.9

Ничья – 2.75

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 2.95

Статистика

«Уракан» проиграл четыре последних мата во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойс» проиграл лишь один поединок из десяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились обменом двумя победами и одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Уракана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, хозяева смогут прервать свою серию без побед и переиграть середняка чемпионата Аргентины.