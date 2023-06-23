«Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Уракан» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 24 июня 2023 года
«Уракан»
«Уракан» проводит очень сложный сезон и находится практически на самом дне турнирной таблицы. Коллектив имеет 18 набранных очков и занимает 26 место, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. В предстоящей игре с «Ньюэллс Олд Бойс» хозяева постараются исправить свое положение, но сделать это в нынешней физической форме будет очень проблематично.
14 июня «Уракан» проиграл на выезде «Химнасии» (0:1), а девятого числа в рамках Южноамериканского кубка с тем же счетом уступили «Данубио» (0:1).
«Ньюэллс Олд Бойс»
«Ньюэллс Олд Бойс» в прошлом сезоне удерживал лидерские позиции, но сейчас довольствуется лишь местом в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 12 месте и набрал 28 очков, уступая «Бока Хуниорс» лишь по дополнительным показателям, но сыграв на одну игру меньше. Предстоящий поединок привлекает к себе больше внимания, чем остальные, ведь встретятся довольно крепкие команды, несмотря на их нынешнюю турнирную ситуацию.
12 июня «Ньюэллс Олд Бойс» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), а седьмого числа в Южноамериканском кубке одолел на выезде легендарный бразильский «Сантос» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уракан» – 2.9
- Ничья – 2.75
- Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 2.95
Статистика
- «Уракан» проиграл четыре последних мата во всех турнирах
- «Ньюэллс Олд Бойс» проиграл лишь один поединок из десяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились обменом двумя победами и одной ничьей
Прогноз
Поставить на победу «Уракана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, хозяева смогут прервать свою серию без побед и переиграть середняка чемпионата Аргентины.