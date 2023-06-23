«Ланус» – «Тальерес Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Ланус» – «Тальерес Кордоба», который состоится 25 июня 2023 года

«Ланус»

«Ланус» показывает неплохую игру и вполне заслуженно занимает место в зоне плей-офф. Коллектив идет на пятом месте с 34 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с одним из лидеров Суперлиги Аргентины хозяевам будет очень сложно, но шансы набрать очки определенно есть. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь встречаются соперники из первой десятки турнирной таблицы.

17 июня «Ланус» сыграл вничью с «Унион» (1:1), а 11 числа с тем же счетом поделили очки с «Бока Хуниорс» (1:1).

«Тальерес Кордоба»

«Тальерес Кордоба» проводит отличный сезон и идет на второй позиции, имея в своем активе 40 набранных баллов. Отставание от «Ривер Плейт» составляет уже 10 баллов, но коллектив имеет одну игру в запасе. Чтобы не отставать от лидера гостям необходимо обязательно побеждать, а для этого необходимо приложить максимум своих усилий. В случае победы команда укрепит свое место, а может и оторвется от ближайших преследователей.

11 июня «Тальерес Кордоба» переиграл на своем поле «Арсенал» Саранди (1:0), а шестого числа команда одолела «Чакарита Хуниорс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланус» – 2.85

Ничья – 2.75

Победит «Тальерес Кордоба» – 2.95

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Лануса» завершились исходом «обе забьют»

«Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ланус» выиграл три из четырех последних матчей у «Тальерес Кордоба»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и сыграют крайне нерезультативный поединок.