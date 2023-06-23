«Ланус» – «Тальерес Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Ланус» – «Тальерес Кордоба», который состоится 25 июня 2023 года
«Ланус»
«Ланус» показывает неплохую игру и вполне заслуженно занимает место в зоне плей-офф. Коллектив идет на пятом месте с 34 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с одним из лидеров Суперлиги Аргентины хозяевам будет очень сложно, но шансы набрать очки определенно есть. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь встречаются соперники из первой десятки турнирной таблицы.
17 июня «Ланус» сыграл вничью с «Унион» (1:1), а 11 числа с тем же счетом поделили очки с «Бока Хуниорс» (1:1).
«Тальерес Кордоба»
«Тальерес Кордоба» проводит отличный сезон и идет на второй позиции, имея в своем активе 40 набранных баллов. Отставание от «Ривер Плейт» составляет уже 10 баллов, но коллектив имеет одну игру в запасе. Чтобы не отставать от лидера гостям необходимо обязательно побеждать, а для этого необходимо приложить максимум своих усилий. В случае победы команда укрепит свое место, а может и оторвется от ближайших преследователей.
11 июня «Тальерес Кордоба» переиграл на своем поле «Арсенал» Саранди (1:0), а шестого числа команда одолела «Чакарита Хуниорс» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланус» – 2.85
- Ничья – 2.75
- Победит «Тальерес Кордоба» – 2.95
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Лануса» завершились исходом «обе забьют»
- «Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ланус» выиграл три из четырех последних матчей у «Тальерес Кордоба»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и сыграют крайне нерезультативный поединок.