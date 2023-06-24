«Стрёмсгодсет» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» — «Будё-Глимт», который состоится 25 июня 2023 года

«Стрёмсгодсет»

В турнирной таблице Элитсерии «Поместье» занимает двенадцатое место после десяти туров текущего сезона. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Глимтом», предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «Стрёмсгодсета» за последнее время. Дома с разницей в один мяч команда потерпела поражение от «Хёугесунна» в рамках мата 9-го тура чемпионата Норвегии. Через три дня в игре 1/16 Кубка Норвегии уверенно с большим счётом «Поместье» выиграло у «Хаугесунда».

11 июня с минимальным счётом «Стрёмсгодсет» одержал победу над «Волеренгой» в гостях.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Глимта». Выигрышная серия команды длится десять матчей к ряду. 4 июня на выезде в два гола «жёлтые» обыграли «Волеренгу» в игре 9-го тура чемпионата. В 1/16 Кубка Норвегии «Будё-Глимт» взял верх над «Ранхеймом» в гостях. Победными голами за «Глимт» отметились Патрик Берг и Альберт Гронбаек.

На своём поле со счётом 3:0 «жёлтые» обыграли «Хам-Кам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стрёмсгодсет» – 5.60

Ничья – 4.80

Победит «Будё-Глимт» – 1.51

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.20

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.52

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три победы одержал «Стрёмсгодсет» в пяти последних матчах

Три гола пропустили «жёлтые» в пяти крайних играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Будё-Глимта» коэффициент 1.51. Гости возьмут верх над своим оппонентом в предстоящем матче. «Жёлтые» объективно сильнее своего соперника на данном этапе. Выигрышная серия «Глимта» продлится.