«Сент-Патрикс Атлетик» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – ЮКД, который состоится 30 июня 2023 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Пат’c» за последнее время. В один мяч «Сент-Патрикс Атлетик» уступил на выезде «Дроэде» в рамках матча 20-го тура Премьер-дивизиона. С минимальным счётом «святоши» дома взяли верх над «Шелбурном» в позапрошлом туре чемпионата.

26 июня ничейным исходом завершилась выездная игра с «Дандолком» (1:1).

ЮКД

«Студенты» занимают последнее время в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками ЮКД, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи со «святошами». С разницей в три мяча «Дандолк» на своём поле одержал победу над «студентами» в матче 19-го тура чемпионата Ирландии. «Шемроку» с разгромным счётом «колледж» проиграл в игре позапрошлого тура.

23 июня ЮКД выиграл у «Слайго Роверс» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.16

Ничья – 7.20

Победит ЮКД – 15.00

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -2.5 – 2.25

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.28

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три победы одержали «святоши» в пяти последних матчах

За тот же период «студенты» выиграли в одном поединке.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола коэффициент 1.49. С разницей в пару мячей «святоши» обыграют гостей без проблем.