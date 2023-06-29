«Олесунн» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Олесунн» — «Русенборг», который состоится 2 июля 2023 года

«Олесунн»

«Тангорубашечники» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Олесунна». В трёх футбольных поединках к ряду «тангорубашечники» проиграли своим соперникам. 4 июня в матче 9-го тура команда потерпела поражение дома от «Бранна» (1:3). В 1/16 Кубка Норвегии после серии пенальти «тангорубашечники» уступили «Бранну».

11 июня «Тромсё» в гостях выиграл у «Олесунна» со счётом 3:2.

«Русенборг»

В Элитсерии «Русенборг» на текущий момент занимает одиннадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С большим счётом дома «маленькие тролли» обыграли «Хам-Кам» в игре 9-го тура чемпионата Норвегии. Ничейным исходом завершилась выездная игра со «Стабеком» в рамках матча следующего тура Элитсерии (2:2).

25 июня в сухую, пропустив три гола, «Русенборг» дома потерпел поражение от «Сарпсборга 08».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олесунн» – 3.10

Ничья – 3.40

Победит «Русенборг» – 2.20

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тоал меньше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпели «тангорубашечники» в пяти последних матчах

За тот же период «маленькие тролли» уступили в трёх встречах.

Прогноз

После поражения от «Сарпсборга 08» в матче прошлого тура «Русенборгу» в предстоящей игре необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками. Компания Pinnacle предлагает на победу «маленьких троллей» коэффициент 2.20.