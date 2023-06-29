«Олесунн» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Олесунн» — «Русенборг», который состоится 2 июля 2023 года
«Олесунн»
«Тангорубашечники» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Олесунна». В трёх футбольных поединках к ряду «тангорубашечники» проиграли своим соперникам. 4 июня в матче 9-го тура команда потерпела поражение дома от «Бранна» (1:3). В 1/16 Кубка Норвегии после серии пенальти «тангорубашечники» уступили «Бранну».
11 июня «Тромсё» в гостях выиграл у «Олесунна» со счётом 3:2.
«Русенборг»
В Элитсерии «Русенборг» на текущий момент занимает одиннадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С большим счётом дома «маленькие тролли» обыграли «Хам-Кам» в игре 9-го тура чемпионата Норвегии. Ничейным исходом завершилась выездная игра со «Стабеком» в рамках матча следующего тура Элитсерии (2:2).
25 июня в сухую, пропустив три гола, «Русенборг» дома потерпел поражение от «Сарпсборга 08».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Олесунн» – 3.10
- Ничья – 3.40
- Победит «Русенборг» – 2.20
- Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 2.06
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тоал меньше 2.5 голов за игру
- Четыре поражения потерпели «тангорубашечники» в пяти последних матчах
- За тот же период «маленькие тролли» уступили в трёх встречах.
Прогноз
После поражения от «Сарпсборга 08» в матче прошлого тура «Русенборгу» в предстоящей игре необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками. Компания Pinnacle предлагает на победу «маленьких троллей» коэффициент 2.20.