«Сантос» – «Блуминг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Сантос» – «Блуминг», который состоится 30 июня 2023 года

«Сантос»

«Сантос» неудачно выступил в первых пяти турах группового турнира Южноамериканского кубка и за тур до конца не имеет шансов на выход плей-офф. Коллектив идет на третьем месте и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов, поэтому домашняя последняя игра с аутсайдером группы станет простой формальностью. Тем не менее, на поединок придут болельщики и команды постараются показать качественный футбол.

26 июня «Сантос» проиграл на своем поле «Фламенго» (2:3), а 22 июня уступил и «Коринтиансу» (0:2).

«Блуминг»

Команда из Боливии не выдержала конкуренции и стала абсолютным аутсайдером группы, не набрав ни одного очка в пяти турах группового этапа. Коллектив забил всего три мяча, а в последнем туре постарается набрать хотя бы один балл в матче с немотивированным «Сантосом», чтобы не закончить турнир с шестью поражениями. Матч не несет в себе турнирного смысла, но будет интересным для поклонников обоих клубов.

25 июня «Блуминг» уступил на выезде «Олвейз Рэди» (0:2), а восьмого числа уступил на своем поле «Аудикс Итальяно» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сантос» – 1.25

Ничья – 5.5

Победит «Блуминг» – 13

Статистика

«Сантос» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Блуминг» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сантос» выиграл все три поединка у «Блуминга», при этом не пропустив ни одного мяча

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Сантоса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Клуб из Бразилии имеет большое преимущество в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также не возникнет проблем с уверенной победой.