«Велес» Сарсфилд – «Арсенал» Саранди : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Велес» Сарсфилд – «Арсенал» Саранди, который состоится 01 июля 2023 года
«Велес» Сарсфилд
Команда идет в нижней части турнирной таблицы и занимает только 26 место с 18 баллами. «Велес» Сарсфилд опережает нынешнего соперника всего на один балл, поэтому победа над ним поможет оторваться от последнего места, чего и ждут болельщики, которые редко видят победы своей команды в этом сезоне Суперлиги Аргентины. Матчи между аутсайдерами всегда интересные и напряженные, поэтому зрители не останутся равнодушными.
22 июня «Велес» Сарсфилд уступил на выезде «Тигре» (1:2), а 18 числа на выезде с тем же счетом уступил «Расингу» (1:2).
«Арсенал» Саранди
«Арсенал» Саранди и вовсе идет на последнем 28-м месте в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и хочет как можно быстрее его покинуть. Сейчас в активе клуба 17 баллов, что на один пункт меньше, чем у сразу двух конкурентов в борьбе за выживание. В игре с «Велесом» на выезде важно, как минимум не проиграть, иначе отрыв от соперников может резко возрасти и исправить ситуацию будет тяжелее.
25 июня «Арсенал» Саранди проиграл на своем поле «Платенсе» (0:2), а 11 числа команда проиграла минимально на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Велес» Сарсфилд – 1.75
- Ничья – 3.3
- Победит «Арсенал» Саранди – 5.6
Статистика
- «Велес» Сарсфилд выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Арсенала» Саранди завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» Саранди не может обыграть «Велес» Сарсфилд уже пять поединков подряд
Прогноз
Поставить на победу «Велес» Сарсфилд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда играет на своем поле с последней командой турнирной таблицы и ей вполне по силам порадовать болельщиков и набрать важные три балла.