«Велес» Сарсфилд – «Арсенал» Саранди : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Велес» Сарсфилд – «Арсенал» Саранди, который состоится 01 июля 2023 года

«Велес» Сарсфилд

Команда идет в нижней части турнирной таблицы и занимает только 26 место с 18 баллами. «Велес» Сарсфилд опережает нынешнего соперника всего на один балл, поэтому победа над ним поможет оторваться от последнего места, чего и ждут болельщики, которые редко видят победы своей команды в этом сезоне Суперлиги Аргентины. Матчи между аутсайдерами всегда интересные и напряженные, поэтому зрители не останутся равнодушными.

22 июня «Велес» Сарсфилд уступил на выезде «Тигре» (1:2), а 18 числа на выезде с тем же счетом уступил «Расингу» (1:2).

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди и вовсе идет на последнем 28-м месте в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и хочет как можно быстрее его покинуть. Сейчас в активе клуба 17 баллов, что на один пункт меньше, чем у сразу двух конкурентов в борьбе за выживание. В игре с «Велесом» на выезде важно, как минимум не проиграть, иначе отрыв от соперников может резко возрасти и исправить ситуацию будет тяжелее.

25 июня «Арсенал» Саранди проиграл на своем поле «Платенсе» (0:2), а 11 числа команда проиграла минимально на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Велес» Сарсфилд – 1.75

Ничья – 3.3

Победит «Арсенал» Саранди – 5.6

Статистика

«Велес» Сарсфилд выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Арсенала» Саранди завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» Саранди не может обыграть «Велес» Сарсфилд уже пять поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Велес» Сарсфилд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда играет на своем поле с последней командой турнирной таблицы и ей вполне по силам порадовать болельщиков и набрать важные три балла.