«Коринтианс» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Брагантино», который состоится 2 июля 2023 года

«Коринтианс»

«Командище» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находится на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Коринтианса». В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Всемогущий» на выезде выиграл у «Сантоса» в рамках матча 11-го тура Серии A. В игре прошлого тура чемпионата с минимальным счётом «чёрно-белые» уступили «Атлетико Паранаэнсе».

29 июня со счётом 3:0 «Коринтианс» взял верх над уругвайским «Ливерпулем» из Монтевидео.

«Брагантино»

«Красные быки» на сегодняшний день в Серии A занимают седьмое место. Рассмотрим несколько матчей «Брагантино» за последнее время. С большим счётом «красные» обыграли «Фламенго» в рамках матча 11-го тура чемпионата Бразилии (4:0). На своём поле в матче прошлого тура «Брагантино» выиграло дома у «Гояса» (2:0). Эдуардо и Соррисо отличились голами в первой половине встречи.

Со счётом 7:1 «красные быки» взяли верх над парагвайской командой «Такуари» в матче 6-го тура Южноамериканского кубка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 2.45

Ничья – 3.15

Победит «Брагантино» – 3.00

Победит «Коринтианс» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Две игры из пяти последних «Коринтианс» выиграл

За аналогичный период в трёх поединках «красные быки» взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Обычно встречи данных соперников на футбольном поле не отличаются высокой результативностью.