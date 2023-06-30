«Монреаль» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1688145463

вчера, 20:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Монреаль» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 2 июля 2023 года

«Монреаль»

«Клёб де Фут Монреаль» в турнирной таблице Восточной конференции находится на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Монреаля». 11 июня уверенную победу с большим счётом одержали «сине-бело-чёрные» на своём поле над «Миннесотой» (4:0). С минимальным счётом «Монреальские одиннадцать» обыграли команду «Нэшвилл». Победный гол забил на двадцать седьмой минуте первого тайма двадцатидвухлетний полузащитник Брайс Дьюк.

«Нулёвку» раскатал «Клёб де Фут Монреаль» с «Шарлоттом» на прошлых выходных.

«Нью-Йорк Сити»

Нью-йоркская команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице. Пять очков отделяют «горожан» от «Монреаля». Ничейная серия «голубей» длится пять футбольных поединков подряд. 17 июня вничью завершилась домашняя игра с «Коламбусом» (1:1). 22 июня в Атланте местные «пятиполосные» принимали «парней в голубом». На пятой добавленной минуте в конце матча нью-йоркская команда упустила победу. Со счётом 2:2 вничью завершился матч.

На прошлых выходных «Нью-Йорк Сити» раскатал ничью с командой «Портленд Тимберс» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монреаль» – 2.31

Ничья – 3.55

Победит «Нью-Йорк Сити» – 3.10

Победит «Монреаль» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три из пяти крайних очных встреч

Четыре победы одержали «Монреальские одиннадцать» в десяти последних матчах

С конца апреля «горожане» не выигрывают своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.31 на победу «Монреаля». Три очка на своём поле команда одержит в предстоящем матче. Почти два года канадская команда не выигрывает у «голубей», но на данном этапе «Монреальские одиннадцать» сильнее оппонента.