«Торонто» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Торонто» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 2 июля 2023 года
«Торонто»
Канадский футбольный клуб на текущий момент в Восточной конференции занимает восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «красных», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «королевским». С одинаковым счётом 1:1 вничью «красные» сыграли с командами «Миннесота» и «Нэшвилл». В сухую, пропустив три гола, «Торонто» проиграло на выезде «Цинциннати».
25 июня со счётом 1:2 канадская команда уступила клубу «Нью-Инглэнд Революшн».
«Реал Солт-Лейк»
«Бордово-кобальтовые» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «королевского» за последнее время. Шесть матчей подряд «Реал Солт-Лейк» не проигрывает своим соперникам. На выезде в один мяч «бордово-кобальтовые» обыграли «ДС Юнайтед» (2:1). Уверенную победу одержал «королевский» в гостях над командой «Сент-Луис Сити» (3:1).
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью завершилась игра с «Миннесотой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торонто» – 2.32
- Ничья – 3.65
- Победит «Реал Солт-Лейк» – 2.95
- Победит «Торонто» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 2.26
- Обе забьют — да – 1.63
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за игру закончились три крайних личных матча команд
- В пяти футбольных поединках из десяти последних «красные» проиграли
- За аналогичный период «королевский» уступил в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.32 на победу «Торонто». Не без труда, но в предстоящей встрече канадская команда одержит победу над оппонентом.