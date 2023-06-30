«Торонто» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Торонто» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 2 июля 2023 года

«Торонто»

Канадский футбольный клуб на текущий момент в Восточной конференции занимает восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «красных», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «королевским». С одинаковым счётом 1:1 вничью «красные» сыграли с командами «Миннесота» и «Нэшвилл». В сухую, пропустив три гола, «Торонто» проиграло на выезде «Цинциннати».

25 июня со счётом 1:2 канадская команда уступила клубу «Нью-Инглэнд Революшн».

«Реал Солт-Лейк»

«Бордово-кобальтовые» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «королевского» за последнее время. Шесть матчей подряд «Реал Солт-Лейк» не проигрывает своим соперникам. На выезде в один мяч «бордово-кобальтовые» обыграли «ДС Юнайтед» (2:1). Уверенную победу одержал «королевский» в гостях над командой «Сент-Луис Сити» (3:1).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью завершилась игра с «Миннесотой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» – 2.32

Ничья – 3.65

Победит «Реал Солт-Лейк» – 2.95

Победит «Торонто» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру закончились три крайних личных матча команд

В пяти футбольных поединках из десяти последних «красные» проиграли

За аналогичный период «королевский» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.32 на победу «Торонто». Не без труда, но в предстоящей встрече канадская команда одержит победу над оппонентом.