«Спартак» выбрал защитника-катастрофу. Его освистывали собственные фанаты

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вчера, 10:21

Идеальный напарник для Джикии?

«Тоттенхэм» морально сломал Санчеса

Леви создал в «Тоттенхэме» странную атмосферу. Дэниел похож на человека, который хотел быть бандитом из фильмов Гая Ричи, а стал экономистом с Кембриджем за спиной. Снобизм присутствует и забавно соединяется с неумением «шпор» побеждать в футболе. Можно кичиться участием в ЛЧ , был финал с Почеттино, но Маурисио давно не в клубе, как и свежие трофеи.

Моуриньо и Конте мало что глобально изменили. Пошли за новым Почеттино, взяли греческого австралийца Постекоглу, но это не гарантия, что клуб перестанет ломать игроков морально. Например, недавно фанаты «шпоры» освистали приглашенного в «Спартак» Давинсона Санчеса. Даже Уго Льорис удивился отношению болельщиков к колумбийцу:

Мне его очень жаль. Никогда в моей карьере не видел ничего подобного. Свист начался сразу, как только он появился на поле. Он сражался за «шпор» на протяжении многих лет. История грустная для клуба, фанатов и игрока.

Речь о матче против «Борнмута», когда лондонцы давили в домашнем поединке на скромного соперника, Сон открыл счет. А дальше травму получил Ленгле, вышел Санчес. Колумбиец сразу не помешал сравнять счет, а после перерыва ошибся еще раз, когда Соланке вывел гостей вперед. Тренер заменил футболиста, который допускал грубые ошибки, замеченные фанатами.

За шесть сезонов в «Тоттенхэме» Санчес провел немало приличных матчей, но параллельно правый центральный защитник запомнился жуткими ошибками. Оставлял коридоры, куда врывались соперники. Часто проигрывает позиционно, если стоит вполоборота и выдвинулся высоко. Были смешные падения, которые тоже нервировали фанатов. «Шпоры» не попали в Лигу чемпионов, заняли скромное восьмое место и остались без еврокубков впервые за 14 лет.

Санчес не был основным защитником, но стал одним из символов неудач. Возможно, фанаты поступили с ним излишне жестко, но Леви сидит в печенках у поклонников «шпор». А поскольку ошибался даже капитан Льорис, то не удивительно, что болельщики «Тоттенхэма» радуются новостям об уходе Давинсона в «Спартак». Хотя и сомневаются, что заиграет в Москве.

Для РПЛ это качественный защитник

Когда в Лондон привезли за 42 миллиона евро молодого защитника «Аякса», который сыграл в финале ЛЕ вместе с Онана и Де Лигтом против МЮ Моуриньо, то рассчитывали получить будущую звезду. Даже с ван Дейком потом сравнивали. Но аналитики сразу задавались вопросом, какой у колумбийца потолок? Настораживала его манера игры. Как потом оказалось, речь о защитнике в стиле «Спартака».

Давинсон помог «Аяксу» заработать, но после выхода на пик формы сбавил. В прошлом сезоне в тройке защиты «шпор» играли Ромеро, Дайер и Ленгле. Дэвис был главным резервистом, а Санчес провел лишь восемь матчей с первых минут, десять раз вышел на замену в АПЛ . Его уход читался, но Леви не любит терять деньги. Рыночная стоимость Санчеса – 15 млн евро, но столько никто не заплатит.

К сожалению, «Тоттенхэм» не отдаст игрока в аренду, ведь Давинсон на контракте лишь до следующего лета. И это зацепка для представителей «Спартака». Санчесу сейчас скорее предложат контракт в России или Турции, чем в топ-5. Там учтут также высокую зарплату. Впрочем, даже с учетом всех ошибок, за Давинсона придется побороться. Если не с «Вильярреалом», то хотя бы с «Фенербахче».

Турки предлагают еврокубки, Абаскалю надо в личных беседах убеждать 27-летнего Санчеса выбрать именно «Спартак». Шансы невысокие, но если говорить о работе с мячом – высокой точности паса, об умении отправить передачу в финальную треть и объеме действий без мяча, то Давинсон, если наберет форму, является неплохим кандидатом. У него больше серьезного и сложного опыта, чем у Дуарте.

Давинсону точно не нужен «Спартак»

Это проблема. Если говорим о видных футболистах, сам факт переговоров с клубом РПЛ означает, что у мастера не клеится. Касается Габигола, которого агент мечтает пристроить в один из российских клубов в надежде на щедрые комиссионные выплаты. Касается Фернандеса в «Зените». Санчес из аналогичной оперы. Но есть и хорошие новости, Давинсон редко получает травмы, одна неприятная за всю карьеру.

Крепкий парень, в его случае «заторможенность» не связана с физическим состоянием. Но иногда принимает максимально неумные решения, как и его коллега Эмерсон. Неумным будет и трансфер в «Спартак»? В «Вильярреале» и любом другом клубе топ-5 у Санчеса появится шанс реанимировать карьеру, засветиться в итоге в еврокубках, доказать фанатам «шпор», что они его зря освистывали весной.

В Москве, даже если Давинсон станет лучшим центральным защитником РПЛ , это никто на мировом уровне не оценит. Пока слабо верится, что Абаскаль и «Спартак» выйдут победителем из битвы за Санчеса. Хотя бы потому, что у него не такая страшная статистика, как подборка нелепых ошибок. Колумбиец может играть в большой футбол еще лет шесть минимум, поэтому за него развернется сражение.

Но похвально само желание Абаскаля найти напарника для Джикии в серьезной команде и лиге. Ищут второго Жиго, а помочь Санчесу может специфика «Спартака». «Шпоры» играют иначе, у них среднее владели мячом меньше 50 % времени. «Спартак» играет первым номером, высокая игра Санчеса может подойти команде. После подписания футболистов в атаку, того же Медины, пора усилить оборону.

В центр народу много, а класса мало. Есть сомнения, что Давинсон способен стать лидером защиты, не тот характер. Но в РПЛ кризис в центре обороны. Талантливый Дивеев после травмы жестко ошибался. Осипенко пока не проявил себя за пределами «Ростова». Старенький Ловрен обеспечил «Зениту» беспечный старт, без него стало хуже. Несложно быть защитником уровня «Спартака» в РПЛ .

У Чернова, Литвинова, Маслова и даже Дуарте в отдельных матчах получалось. Но Абаскалю явно не нравится работа правых центрбеков с мячом. Санчес может выдать много неплохих умных передач, но опасность таит в себе его переключения из режима защитника за солидные деньги на паникующего и нерасторопного игрока, с которым «Спартак» может пропускать не очень часто, но нелепо.