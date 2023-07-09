ЦСКА и «Спартаку» предложили услуги бразильского защитника

Услуги бывшего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо были предложены ЦСКА и «Спартаку».
По данным источника, представители 20-летнего футболиста хотят устроить игрока в российский клуб, потому что ЦСКА и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны.
Педриньо выступает на позиции левого защитника. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Так что Прямая ему дорога в Спартак. Там любят таких донов Педров собирать...
Так что Прямая ему дорога в Спартак. Там любят таких донов Педров собирать...
будь придумать. Главное если перейдёт в защите не "косячил" и к игре профессионально относился, принося пользу команде. А так молодой, да ещё свободный агент - как говорится - welcome!
будь придумать. Главное если перейдёт в защите не "косячил" и к игре профессионально относился, принося пользу команде. А так молодой, да ещё свободный агент - как говорится - welcome!