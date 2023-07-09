ЦСКА и «Спартаку» предложили услуги бразильского защитника

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вчера, 23:23

Услуги бывшего защитника «Атлетико Паранаэнсе» были предложены ЦСКА и «Спартаку».

По данным источника, представители 20-летнего футболиста хотят устроить игрока в российский клуб, потому что ЦСКА и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны.

Педриньо выступает на позиции левого защитника. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.