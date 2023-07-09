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ЦСКА и «Спартаку» предложили услуги бразильского защитника

вчера, 23:23

Услуги бывшего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо были предложены ЦСКА и «Спартаку».

По данным источника, представители 20-летнего футболиста хотят устроить игрока в российский клуб, потому что ЦСКА и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны.

Педриньо выступает на позиции левого защитника. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Молодой,может и заиграет в России.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:37
20 лет, в европе по ходу никому не нужен, решили в Россию сбагрить.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:15
В Спартак!
memphis
memphis
сегодня в 06:12
В Локомотиве уже был такой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:27
Как говорил Петросян "Ну раз прыжок биплатный, то давайте на полную!".
Так что Прямая ему дорога в Спартак. Там любят таких донов Педров собирать...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:46
ЦСКА лучше не конкурировать в последнее время, выбирают Спартак.
ABir
ABir
сегодня в 01:57
Если не за дорого, то почему бы и нет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:42
Настоящее полное имя этого игрока - Педро Энрике Азеведо Перейро , так что с этой стороны всё решаемо - можно написать на футболке любое имя из четырёх, хоть все четыре, а можно составить из первых букв или из вторых или ещё чего ни
будь придумать. Главное если перейдёт в защите не "косячил" и к игре профессионально относился, принося пользу команде. А так молодой, да ещё свободный агент - как говорится - welcome!
Futurista
Futurista
вчера в 23:55, ред.
Спартаку не подойдет...ЦСКА не знаю, если только сменит фамилию на Ведриньо хотя бы)...
f9zdez6229vu
f9zdez6229vu
вчера в 23:36
Надеюсь, не возьмут даже на передержку, не сделают такую глупость. И дело не в фамилии. Хотя для игры в России вместо неё надо взять хотя бы псевдоним. Эта Педринья абсолютно ничего хорошего не показала в Локо...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:29
Но фамилия останавливает от этого трансфера. Если сменит, то возможно, но не тогда, когда предлагают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Можно взять на пробу,может у него всё получится!
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