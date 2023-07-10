«Бока Хуниорс» – «Уракан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Бока Хуниорс» – «Уракан», который состоится 11 июля 2023 года

«Бока Хуниорс»

У «Бока Хуниорс» идет не все так гладко в чемпионате Аргентины, что подтверждает текущее 11 место команды. Коллектив набрал 32 балла и находится не далеко от зоны вылета, но не входит в нее. Клуб хорошо выступает в кубке Либертадорес, но ситуацию в Суперлиге Аргентины тренерскому штабу необходимо исправлять. В матче с аутсайдером турнирной таблицы, болельщики ждут исключительно победу.

06 июля «Бока Хуниорс» не смог переиграть на выезде «Унион» (0:0), а третьего числа переиграл на своем поле «Сармьенто» (2:0).

«Уракан»

«Уракан» очень плохо выступает в этом сезона, а с результатами на выезде имеет очень много проблем и практически не набирает очки. Сейчас коллектив располагается на 27 месте с 19 баллами и рискует вовсе опуститься на последнее место, ведь опережает «Арсенал» Саранди всего на один пункт. Матч с «Бока Хуниорс» будет определенно интересным не только для поклонников клубов, но и для нейтральных зрителей.

07 июля «Уракан» проиграл на своем поле «Атлетико» Тукуман (0:1), а второго числа с тем же счетом уступил «Инденпендьенте» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 1.88

Ничья – 3.05

Победит «Уракан» – 5.2

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Уракан» не может выиграть уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Бока Хуниорс» выиграл три из пяти последних матчей с «Ураканом»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Бока Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что хозяева несмотря на свои проблемы в чемпионате, смогут справиться с аутсайдером на своем поле.