Распродажа в «Челси». Шейхи помогли избавиться от балласта, но клуб потерял лидеров

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сегодня, 15:55

Продажи Маунта, Хаверца и Ковачича необязательны.

В «Челси» продолжается трансферная лихорадка – за масштабной закупкой игроков зимой последовала не менее масштабная распродажа, причем избавились от тех, кто приносил пользу «аристократам» в минувшем чемпионате.

Логичный шаг

По-другому и не могло быть – слишком много футболистов стало у «синих» в заявке. Проблемы начали возникать даже в тренировочном процессе – так, предыдущему главному тренеру Грэму Поттеру приходилось отсоединять от двусторонок некоторых игроков, их вовлеченность в тренировочный процесс снижалась, что приводило к снижению качества.

Другое следствие – намного тяжелее стало формировать костяк, поскольку и уже имевшиеся в распоряжении игроки, и новобранцы были высокого уровня. По этой же причине затянулся процесс с выбором основной схемы.

Результаты «Челси» в этот период вполне ожидаемо не радовали. Проход в четвертьфинал Лиги чемпионов был чудом – плюс дортмундская «Боруссия» сама вручила «аристократам» путевку в следующий раунд, в гостях решив играть в непривычной для себя манере. На финише минувшей кампании лондонцы в 14 матчах во всех турнирах одержали лишь одну победу.

Маурисио Почеттино после прихода на пост главного тренера сформировал список игроков, которых «аристократам» летом необходимо продать – поэтому вполне логично, что вслед за масштабной зимней кампанией летом «синие» будут много продавать.

Помогли шейхи

В разгрузке заявки очень помог тот факт, что на трансферном рынке активизировались клубы из Саудовской Аравии. После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» аравийцы захотели развивать свой чемпионат – и начали с формирования привлекательного имиджа. С этой целью попытались пригласить всех недавних обладателей «Золотого мяча» — так в «Аль-Иттихаде» оказался Карим Бензема. С Лукой Модричем не сошлось – хорват захотел еще поиграть за мадридский «Реал», – а Лионель Месси сделал выбор в пользу МЛС .

На этом сфера интересов саудовцев не ограничивалась – поэтому они забрали сразу троих футболистов «Челси» (могли забрать и четвертого – об этом ниже). Первопроходцем стал вратарь Эдуар Менди, ушедший в «Аль-Ахли». Сенегальский голкипер оказался жертвой постоянно меняющегося курса «аристократов» — изначально клуб подписывал его, рассчитывая, что футболист станет первым номером вместо провалившегося Кепы Аррисабалаги, но после рокировки Томас Тухель-Грэм Поттер Эдуар сел на скамейку. Резона оставаться в лондонском коллективе попросту не осталось.

Следом на Ближний Восток отправился Нголо Канте («Аль-Иттихад») – француз начал хандрить еще при Маурицио Сарри, а в минувшем сезоне выпал из основной обоймы из-за серьезной травмы. Расставание было печальным, но неминуемым.

Также в СА отправился центральный защитник Калиду Кулибали – он тоже получил повреждение и пропустил часть весеннего отрезка сезона, после чего уже засел в запасе. Возрастного центрбека подхватил «Аль-Хиляль».

Был на подходе и четвертый трансфер – но Хаким Зиеш провалил медосмотр в «Аль-Насре», из-за его проблем с коленом и бедром шейхи снизили предложение по зарплате на 40 %, марокканец пока отказывается от таких условий.

Усилили конкурентов

Игроки, которые отправились на Ближний Восток, уже не делали погоды в «Челси» — только вот помимо них «аристократы» избавились и от качественных исполнителей, причем некоторых отдали своим конкурентам.

Кай Хаверц даже в кризисном «Челси» стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ -22/23 – забил 7 голов, да и в предшествующем сезоне был вполне неплох. Никто из новобранцев в атакующей группе не смог и близко показать похожую результативность. Но в межсезонье «аристократы» отпустили немецкого полузащитника в «Арсенал» за 75 млн евро.

Следующей потерей стал переход Мэйсона Маунта в МЮ – воспитанник «аристократов» в последние годы только прогрессировал, а впечатление от игры хавбека в минувшем чемпионате смазала лишь травма.

Вместе с ними «синие» потеряли опорника-камертона Матео Ковачича – ранее он с Жоржиньо задавал темп атакам лондонцев. Но летом в команде нет уже ни того, ни другого. Итальянец отправился в том же направлении, что и Хаверц, а Матео подписал контракт с «Ман Сити».

Совсем скоро от привычной группы атаки «Челси» не останется никого – Кристиана Пулишича вот-вот подпишет «Милан». По последним данным, все условия сделки уже согласованы, о трансфере объявят в ближайшее время. Помимо него в Серию А отправился Рубен Лофтус-Чик – опорник тоже будет играть в составе «россонери».

Остаются планы на усиление

Летом состав «Челси» пополнил Кристофер Нкунку – о трансфере нападающего «Лейпцига» договорились еще зимой. Парадокс в том, что помимо него на позиции форварда и без того слишком много игроков. Даже в случае ухода Лукаку в заявке остается Пьер-Эмерик Обамеянг, недавно «синие» подписали Николаса Джексона, теперь претендуют на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Вероятно, немец будет выходить на позиции десятки в «4-2-3-1».

Но в таком случае другой вопрос – с какой целью лондонцы пытаются договориться с «Лионом» о переходе атакующего полузащитника Райана Шерки. Вполне вероятно, что до старта сезона «Челси» оформит еще пару трансферов на выход – тогда новые затраты на игроков можно будет хоть чем-то объяснить.