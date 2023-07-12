Голландский гранд хочет подписать Захаряна

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян попал в список трансферных целей голландского «Фейеноорда» на текущее лето. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Он отмечает, что роттердамский клуб уже работает над переходом и надеется воспользоваться тем фактом, что контракт полузащитника истекает через год.
Посмотри на Мудрика- яркий пример того, как трудно вписаться молодому футболисту в АПЛ. А ведь, если откровенно, то у Мудрика положительных футбольных сторон больше чем у Захаряна- он универсал, может играть на любой позиции, вынослив, может разогнать атаку и сам же её завершить. У Захаряна всего этого нет.
Не рожден он для АПЛ. Для испанского, французского да. Даже для итальянского под большим вопросом. Вот, посмотри на Хвичу. Сколько комплиментов было, как резво начал! А потом пошли сбои, раскусили парня, закрыли, да еще и физика подвела, и в последних 16-ти официальных играх- ноль ассистов, ноль голов... А ведь Хвича и Заха- приблизительно одного плана игроки.
Не знаю, сейчас, я думаю, кто у нас будет играть на его позиции. Гагнидзе?! Ну, скорее я, стану молодой и здоровый, чем Гагнидзе станет равноценной заменой Захаряну...
Посмотри на Мудрика- яркий пример того, как трудно вписаться молодому футболисту в АПЛ. А ведь, если откровенно, то у Мудрика положительных футбольных сторон больше чем у Захаряна- он универсал, может играть на любой позиции, вынослив, может разогнать атаку и сам же её завершить. У Захаряна всего этого нет.
Не рожден он для АПЛ. Для испанского, французского да. Даже для итальянского под большим вопросом. Вот, посмотри на Хвичу. Сколько комплиментов было, как резво начал! А потом пошли сбои, раскусили парня, закрыли, да еще и физика подвела, и в последних 16-ти официальных играх- ноль ассистов, ноль голов... А ведь Хвича и Заха- приблизительно одного плана игроки.
Не знаю, сейчас, я думаю, кто у нас будет играть на его позиции. Гагнидзе?! Ну, скорее я, стану молодой и здоровый, чем Гагнидзе станет равноценной заменой Захаряну...