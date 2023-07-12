Голландский гранд хочет подписать Захаряна

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вчера, 09:18

Хавбек «Динамо» попал в список трансферных целей голландского «Фейеноорда» на текущее лето. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Он отмечает, что роттердамский клуб уже работает над переходом и надеется воспользоваться тем фактом, что контракт полузащитника истекает через год.