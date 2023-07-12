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Голландский гранд хочет подписать Захаряна

вчера, 09:18

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян попал в список трансферных целей голландского «Фейеноорда» на текущее лето. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Он отмечает, что роттердамский клуб уже работает над переходом и надеется воспользоваться тем фактом, что контракт полузащитника истекает через год.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Ваня- всё путём. Я с тобой полностью согласен! Почему я думаю, что Захарян не для АПЛ? Вспомнилась советская классика: "Да гранаты у него не той системы"...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:05
Привет Виктор!
Озвучивая Челси, я не имел его буквально, имелось в виду европейские команды его уровня, ключевым смыслом того предложения является: " ...или куда ещё".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:44
Есть большие сомнения в финансовой составляющей этой процедуры...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:56
Как бы то ни было в любом случае банк не обойти. А все наши банки и ВТБ отключены от Swift. Везти наличку в мешке ? Чревато и Голландия на это не пойдет. Надо искать посредника, т.е. промежуточный вариант, страну, у которой и с ЕС и с РФ банковское сотрудничество имеется. Например Армения. Но это тоже сомнительный вариант. Так что для меня любой трансфер Захаряна носит скорее гипотетический характер.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:47
Привет, Ваня!!! Ваня, какой Челси, куда- в интенсивный британский футбол??? Разве дело в том, где, он пройдет обкатку? Главное то, какой футбол ему подходит больше- по физике, игровому мышлению и тд. На сегодня, да- пожалуй, голландский футбол ему подходит больше по всем данным, но АПЛ, как мне кажется- не для него.

Посмотри на Мудрика- яркий пример того, как трудно вписаться молодому футболисту в АПЛ. А ведь, если откровенно, то у Мудрика положительных футбольных сторон больше чем у Захаряна- он универсал, может играть на любой позиции, вынослив, может разогнать атаку и сам же её завершить. У Захаряна всего этого нет.

Не рожден он для АПЛ. Для испанского, французского да. Даже для итальянского под большим вопросом. Вот, посмотри на Хвичу. Сколько комплиментов было, как резво начал! А потом пошли сбои, раскусили парня, закрыли, да еще и физика подвела, и в последних 16-ти официальных играх- ноль ассистов, ноль голов... А ведь Хвича и Заха- приблизительно одного плана игроки.

Не знаю, сейчас, я думаю, кто у нас будет играть на его позиции. Гагнидзе?! Ну, скорее я, стану молодой и здоровый, чем Гагнидзе станет равноценной заменой Захаряну...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:12, ред.
Голландские футбольные академии, подобно голландским ювелирам давно известным в мире своим мастерством доводить алмазы до бриллиантов, собирая по всему свету молодых перспективных игроков за пару лет обкатывают в своем чемпионате, пусть и не ТОП-5, но всё же достаточно сильном, результативном и что не мало важно результативном, потом продают в богатые европейские клубы, зарабатывая на этом приличные деньги. Поэтому не мудрено, что Захарян привлёк внимание к себе скаутов из Фейеноорда. Думаю, что из Голландии Арсен скорее попадёт в Челси или куда ещё, как писали в прошлом году наши спортивные СМИ, чем из Динамо, но для этого ещё нужно, чтобы состоялся этот переход. До окончания контракта с Динамо остается год, а значит руководство москвичей будет вести работу по улучшению условий личного контракта с футболистом, либо вести торг по возможной максимальной цене с покупателями иначе зимой агент Захаряна "попьёт кровушки" бело-синим. Но в любом случае в выигрыше останется Арсен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:33
Там больше вариантов, чем в АПЛ, где всё через клиринговый центр проходит. И, я думаю, это для Захаряна плюс, потому что в Топ-5 ему рано - по последнему году особенно, а, чтобы освоиться, "Фейеноорд", который, тем более, на подъеме и будет играть в ЛЧ, самое то.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:19
Господи ,зачем он им ? Чем он их подкупил ? Смазливой мордашкой если только . Вернётся из Голландии и будет как в песне на КВН : .....а с трапа сходят девочки ,девочки ,девочки . А уезжали мужички ,мужички ,мужички !!! ))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:16
Есть даа нюанса. Первый. Сейчас нет варианта перевода денег в Динамо из Голландии за трансфер. Это невозможно. Второй. Голландия не топ-5
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:01
Романо давно считается самым надёжным источником. Зачем ему внезапно врать про Захаряна?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
А что за клуб, что за гранд в Голандии объявился!?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:48
Пусть голландцы лучше забирают своего Промеса.
Сварожич
Сварожич
вчера в 09:34
Как попал в список, так и может оттуда и выпасть... пока конкретно не свяжутся с руководством клуба, разговор ни о чем.
shlomo
shlomo
вчера в 09:23
А может этот известный журналист просто все придумал?
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