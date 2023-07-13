«Шелбурн» – «Богемиан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Богемиан», который состоится 14 июля 2023 года

«Шелбурн»

Шестое место занимают «красные» в чемпионате на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками с участием «Шелбурна». На выезде с минимальным счётом команда из Дублина уступила «Сент-Патриксу» в матче 21-го тура чемпионата Ирландии. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Дерри Сити» (1:1). Во втором тайме соперники обменялись голами.

7 июля со счётом 4:0 «Шелбурн» на выезде выиграл у «студентов».

«Богемиан»

«Чёрно-красные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на одну строчку выше «Шелбурна». Освежим в памяти результаты нескольких матчей «цыган» за последнее время. 23 июня ничью раскатал на своём поле «Богемиан» с «Шемроком» (2:2). В гостях с разницей в два мяча «чёрно-красные» проиграли «Слайго». Единственный гол забил за «цыганей» в конце матча нападающий Джонатан Афолаби.

В игре прошлого тура чемпионата Ирландии со счётом 3:2 «Богемиан» дома взял верх над «Дандолком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 2.55

Ничья – 3.10

Победит «Богемиан» – 3.00

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.11

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

В трёх личных матчах из пяти крайних исход был следующий: обе забьют – нет

Одно поражение потерпел «Шелбурн» в пяти последних матчах

Из пяти крайних игр «Богемиан» проиграл в двух поединках.

Прогноз

Команды находятся примерно на одном уровне и с большой долей вероятности победителя в предстоящей игре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.10.