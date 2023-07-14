«Сан-Паулу» – «Сантос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1689361609

вчера, 22:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Сантос», который состоится 16 июля 2023 года

«Сан-Паулу»

«Трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают восьмое место. Ознакомимся с недавними футбольными поединками команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Сантосом». Пять матчей к ряду «Сан-Паулу» не огорчает своих поклонников поражениями. 6 июля с минимальным счётом в первой четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «трёхцветные» взяли верх над «Палмейрасом». «Нулёвку» раскатал «Сан-Паулу» с «Брагантиной» в игре следующего тура.

14 июля на выезде со счётом 2:1 во второй игре 1/4 плей-офф Кубка Бразилии «трёхцветные» выиграли у «Палмейраса» и прошли в полуфинал.

«Сантос»

На данный момент «Сантос» находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы Серии A. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Ничейным исходом без голов завершилась домашняя игра 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка с боливийским клубом «Блуминг». 3 июля в сухую, пропустив три гола, «рыбы» проиграли на выезде «Куябе» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.

На прошлых выходных в напряжённой борьбе со счётом 4:3 «Сантос» взял верх над командой «Гояс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 1.69

Ничья – 3.60

Победит «Сантос» – 5.20

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 2.94

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.28

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Из пяти последних очных матчей команд три завершились исходом: тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из пяти крайних «трёхцветные» выиграли своих соперников

С мая месяца только в одной игре «рыбы» одержали победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.94 на победу «Сан-Паулу» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей «трёхцветные» вполне могут выиграть у «Сантоса». В крайней встрече с «рыбами» в феврале текущего года со счётом 3:1 «Сан-Паулу» взял верх над оппонентом.