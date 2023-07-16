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«Русенборг» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:44
«Русенборг» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» – «Тромсё», который состоится 16 июля 2023 года

«Русенборг»

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии «маленькие тролли» занимают двенадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «Русенборга». В сухую, пропустив три гола, «чёрно-белые» дома потерпели поражение от «Сарпсборга 08» в игре 11-го тура Элитсерии. Все три гола «маленькие тролли» успели пропустить ещё до перерыва. С минимальным счётом «Русенборг» потерпел поражение в гостях от «Олесунна».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «чёрно-белые» проиграли дома «Лиллестрёму».

«Тромсё»

«Парни» на сегодняшний день в Элитсерии находятся на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с несколькими матчами «Тромсё» за последнее время. 28 июня, выигрывая в два гола, «парни» в гостях потерпели поражение от «Будё-Глимта» в рамках матча 1/8 Кубка Норвегии. В позапрошлом туре Высшей лиги на выезде футбольный клуб «Тромсё» с минимальным счётом взял верх над «канарейками» из Лиллестрёма.

9 июля на своём поле «парни» раскатали «нулёвку» с «Волеренгой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Русенборг» – 2.05
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Тромсё» – 3.65
  • Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 1.99
  • Обе забьют — да – 1.82
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Из пяти крайних личных матчей команд четыре завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпели «маленькие тролли» в пяти последних футбольных поединках
  • За тот же период «парни» уступили в одной встрече.

Прогноз

Три матча подряд «Русенборг» проигрывает. В предстоящей игре вряд ли «маленькие тролли» смогут рассчитывать хотя бы на ничью. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.65 на победу «Тромсё».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк тромсё
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