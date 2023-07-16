«Сарпсборг 08» – «Хам-Кам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» – «Хам-Кам», который состоится 16 июля 2023 года

«Сарпсборг 08»

На данный момент в турнирной таблице чемпионата «Сарпсборг 08» занимает шестое место. Рассмотрим несколько последних футбольных встреч с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хам-Камом». 2 июля с разгромным счётом «Сарпсборг 08» взял верх над «Саннефьордом» в матче 12-го тура чемпионата Норвегии. На прошлых выходных с разницей в три гола «сине-белые» уступили «Стрёмсгодсета».

Со счётом 1:3 «Сарпсборг 08» проиграл в гостях «Мольде».

«Хам-Кам»

«Хам-Кам» после тринадцати матчей текущего сезона занимает предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. 2 июля с разницей в один мяч «зелёно-белые» уступили на выезде «Бранну». Через пять дней дома «Хам-Кам» принимал дома команду «Олесунн» в позапрошлом туре Элитсерии. Первый тайм прошёл без голов. Во второй половине встречи в один гол «зелёно-белые» взяли верх над соперником.

13 июля со счётом 0:2 «Хам-Кам» проиграл дома «Будё-Глимту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарпсборг 08» – 1.44

Ничья – 5.00

Победит «Хам-Кам» – 6.40

Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.07

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре из пяти крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти последних «Сарпсборг 08» уступил

Из пяти крайних матчей «Хам-Кам» проиграл в трёх встречах.

Прогноз

В двух крайних очных матчах «сине-белые» выигрывали у «Хам-Кама». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.44 на победу «Сарпсборга 08» в предстоящей встрече. Не без труда, но хозяева одержат победу над гостями.