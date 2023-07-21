«Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт», который состоится 24 июля 2023 года

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» идет в зоне плей-офф на радость болельщикам, но риск вылететь отсюда при неудовлетворительных результатах слишком высок. Команда расположилась на шестом месте с 40 баллами и уступает лидеру и нынешнему сопернику «Ривер Плейт» уже 17 очков. В случае победы над лидером Суперлиги Аргентины, хозяева укрепят свое положение в таблице и сильно прибавит к уверенности в собственных силах.

15 июля «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Расингом» (1:1), а 12 числа на своем поле одолел «Сентраль Кордоба» (2:0).

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» на днях покинул кубок Аргентины, что разочаровало болельщиков, но в целом команда проводит хороший сезон. Она является лидером чемпионата с 57 баллами и имеет на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. Победа в предстоящей встрече над «Росарио Сентраль» поможет сохранить отрыв от конкурентов и немного реабилитироваться за поражение в кубке Аргентины.

21 июля «Ривер Плейт» проиграл «Тальерес Кордоба» в кубке Аргентины (0:1), а 16 числа переиграл на своем поле «Эстудиантес» в чемпионате (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росарио Сентраль» – 3.45

Ничья – 3.45

Победит «Ривер Плейт» – 2.12

Статистика

«Ривер Плейт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Росарио Сентраль» не проигрывает на своем стадионе уже 20 матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Росарио Сентраль» проиграл три из пяти последних матчей с «Ривер Плейт»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. «Росарио Сентраль» очень трудно обыграть на своем стадионе и мы предполагаем, что «Ривер Плейт» придется довольствоваться лишь ничейным результатом.