«Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт», который состоится 24 июля 2023 года
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» идет в зоне плей-офф на радость болельщикам, но риск вылететь отсюда при неудовлетворительных результатах слишком высок. Команда расположилась на шестом месте с 40 баллами и уступает лидеру и нынешнему сопернику «Ривер Плейт» уже 17 очков. В случае победы над лидером Суперлиги Аргентины, хозяева укрепят свое положение в таблице и сильно прибавит к уверенности в собственных силах.
15 июля «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Расингом» (1:1), а 12 числа на своем поле одолел «Сентраль Кордоба» (2:0).
«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» на днях покинул кубок Аргентины, что разочаровало болельщиков, но в целом команда проводит хороший сезон. Она является лидером чемпионата с 57 баллами и имеет на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. Победа в предстоящей встрече над «Росарио Сентраль» поможет сохранить отрыв от конкурентов и немного реабилитироваться за поражение в кубке Аргентины.
21 июля «Ривер Плейт» проиграл «Тальерес Кордоба» в кубке Аргентины (0:1), а 16 числа переиграл на своем поле «Эстудиантес» в чемпионате (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Росарио Сентраль» – 3.45
- Ничья – 3.45
- Победит «Ривер Плейт» – 2.12
Статистика
- «Ривер Плейт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Росарио Сентраль» не проигрывает на своем стадионе уже 20 матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Росарио Сентраль» проиграл три из пяти последних матчей с «Ривер Плейт»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. «Росарио Сентраль» очень трудно обыграть на своем стадионе и мы предполагаем, что «Ривер Плейт» придется довольствоваться лишь ничейным результатом.