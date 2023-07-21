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«Расинг» – «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:57
«Расинг» – «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг» – «Сентраль Кордоба», который состоится 25 июля 2023 года

«Расинг»

«Расинг» старается вернуться в первую десятку турнирной таблицы Суперлиги Аргентины, но пока в полной мере это сделать не удается. Команда перед стартом очередного тура занимает 14 место с 33 баллами и на четыре пункта отстает от десятого места, а потому в домашнем матче с примерно равным соперником будет играть на победу. В случае неудачного результата «Расинг» рискует потерять минимум одну строчку в таблице Суперлиги.

20 июля «Расинг» на своем поле обыграл «Сан-Мартин» Тукуман в кубке Аргентины (1:0), а 15 числа сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (1:1).

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» смог победить всего в одном матче из пяти последних в рамках чемпионата Аргентины и положение коллектива оставляет желать лучшего. На данном этапе турнира команда располагается на 18 месте с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Чтобы сократить отставание от первой половины турнирной таблицы, гостям необходимо более стабильно набирать очки и больше забивать, так как они имеют худший результат среди всех команд (19 голов).

17 июля «Сентраль Кордоба» минимально уступил на своем поле «Индепендьенте» (0:1), а 12 числа на выезде проиграл «Росарио Сентраль» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Расинг» – 1.88
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Сентраль Кордоба» – 4.3

Статистика

  • «Расинг» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Сентраль Кордоба» на выезде завершились вничью
  • Три последних встречи между клубами из пяти закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Расинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд, без большого количества голевых моментов, но хозяева смогут вырвать победу и забрать три очка.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:19
Думаю, что Расинг как хозяева поля как минимум не проиграют.
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