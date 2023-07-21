«Расинг» – «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг» – «Сентраль Кордоба», который состоится 25 июля 2023 года

«Расинг»

«Расинг» старается вернуться в первую десятку турнирной таблицы Суперлиги Аргентины, но пока в полной мере это сделать не удается. Команда перед стартом очередного тура занимает 14 место с 33 баллами и на четыре пункта отстает от десятого места, а потому в домашнем матче с примерно равным соперником будет играть на победу. В случае неудачного результата «Расинг» рискует потерять минимум одну строчку в таблице Суперлиги.

20 июля «Расинг» на своем поле обыграл «Сан-Мартин» Тукуман в кубке Аргентины (1:0), а 15 числа сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (1:1).

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» смог победить всего в одном матче из пяти последних в рамках чемпионата Аргентины и положение коллектива оставляет желать лучшего. На данном этапе турнира команда располагается на 18 месте с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Чтобы сократить отставание от первой половины турнирной таблицы, гостям необходимо более стабильно набирать очки и больше забивать, так как они имеют худший результат среди всех команд (19 голов).

17 июля «Сентраль Кордоба» минимально уступил на своем поле «Индепендьенте» (0:1), а 12 числа на выезде проиграл «Росарио Сентраль» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг» – 1.88

Ничья – 3.45

Победит «Сентраль Кордоба» – 4.3

Статистика

«Расинг» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Сентраль Кордоба» на выезде завершились вничью

Три последних встречи между клубами из пяти закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Расинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд, без большого количества голевых моментов, но хозяева смогут вырвать победу и забрать три очка.