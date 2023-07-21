«Расинг» – «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг» – «Сентраль Кордоба», который состоится 25 июля 2023 года
«Расинг»
«Расинг» старается вернуться в первую десятку турнирной таблицы Суперлиги Аргентины, но пока в полной мере это сделать не удается. Команда перед стартом очередного тура занимает 14 место с 33 баллами и на четыре пункта отстает от десятого места, а потому в домашнем матче с примерно равным соперником будет играть на победу. В случае неудачного результата «Расинг» рискует потерять минимум одну строчку в таблице Суперлиги.
20 июля «Расинг» на своем поле обыграл «Сан-Мартин» Тукуман в кубке Аргентины (1:0), а 15 числа сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (1:1).
«Сентраль Кордоба»
«Сентраль Кордоба» смог победить всего в одном матче из пяти последних в рамках чемпионата Аргентины и положение коллектива оставляет желать лучшего. На данном этапе турнира команда располагается на 18 месте с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Чтобы сократить отставание от первой половины турнирной таблицы, гостям необходимо более стабильно набирать очки и больше забивать, так как они имеют худший результат среди всех команд (19 голов).
17 июля «Сентраль Кордоба» минимально уступил на своем поле «Индепендьенте» (0:1), а 12 числа на выезде проиграл «Росарио Сентраль» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Расинг» – 1.88
- Ничья – 3.45
- Победит «Сентраль Кордоба» – 4.3
Статистика
- «Расинг» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Сентраль Кордоба» на выезде завершились вничью
- Три последних встречи между клубами из пяти закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Расинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд, без большого количества голевых моментов, но хозяева смогут вырвать победу и забрать три очка.