«Палмейрас» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Палмейрас» – «Форталеза», который состоится 22 июля 2023 года

«Палмейрас»

Шестую строчку турнирной таблицы Примеры занимают на данный момент «поросята». Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «зелёно-белых». С минимальным счётом в первом матче «Палмейрас» уступил «Сан-Паулу» в рамках четвертьфинального матча Кубка Бразилии. Ничейным исходом завершилась игра 14-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго» (1:1). В ответной игре со счётом 1:2 «поросята» дома потерпели поражение от «Сан-Паулу».

17 июля ничью раскатали «зелёно-белые» на выезде с командой «Интернасьональ» (0:0).

«Форталеза»

«Форталеза» в Лиги Професиональ на сегодняшний день занимает девятую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими матчами «трёхцветных» за последнее время. 28 июня в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка «львы» со счётом 2:1 взяли верх над чилийским клубом «Палестино». В сухую, пропустив пару мячей, «Форталеза» в гостях потерпела поражение от «Фламенго» в рамках матча 13-го тура чемпионата Бразилии. С минимальным счётом «трёхцветные» дома взяли верх над «Атлетико Паранаэнсе».

В прошлом туре Серии A со счётом 0:1 «львы» уступили дома «Куябе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 1.65

Ничья – 3.80

Победит «Форталеза» – 5.60

Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Пять очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «поросята» в десяти последних матчах

За аналогичный период «львы» одержали пять побед.

Прогноз

В июне текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «Палмейрас» и «Форталеза». В той игре на своём поле с минимальным счётом «Форталеза» выиграла у «зелёно-белых». Но по сумме двух встреч победу одержал «Палмейрас». Дома со счётом 3:0 «поросята» взяли верх над «трёхцветными». В предстоящей игре на своём поле «зелёно-белые» также справятся со «львами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на победу «Палмейраса».