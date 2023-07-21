«Палмейрас» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Палмейрас» – «Форталеза», который состоится 22 июля 2023 года
«Палмейрас»
Шестую строчку турнирной таблицы Примеры занимают на данный момент «поросята». Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «зелёно-белых». С минимальным счётом в первом матче «Палмейрас» уступил «Сан-Паулу» в рамках четвертьфинального матча Кубка Бразилии. Ничейным исходом завершилась игра 14-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго» (1:1). В ответной игре со счётом 1:2 «поросята» дома потерпели поражение от «Сан-Паулу».
17 июля ничью раскатали «зелёно-белые» на выезде с командой «Интернасьональ» (0:0).
«Форталеза»
«Форталеза» в Лиги Професиональ на сегодняшний день занимает девятую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими матчами «трёхцветных» за последнее время. 28 июня в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка «львы» со счётом 2:1 взяли верх над чилийским клубом «Палестино». В сухую, пропустив пару мячей, «Форталеза» в гостях потерпела поражение от «Фламенго» в рамках матча 13-го тура чемпионата Бразилии. С минимальным счётом «трёхцветные» дома взяли верх над «Атлетико Паранаэнсе».
В прошлом туре Серии A со счётом 0:1 «львы» уступили дома «Куябе».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Палмейрас» – 1.65
- Ничья – 3.80
- Победит «Форталеза» – 5.60
- Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 2.66
- Обе забьют — нет – 1.84
- Обе забьют — да – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Пять очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Три победы одержали «поросята» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «львы» одержали пять побед.
Прогноз
В июне текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «Палмейрас» и «Форталеза». В той игре на своём поле с минимальным счётом «Форталеза» выиграла у «зелёно-белых». Но по сумме двух встреч победу одержал «Палмейрас». Дома со счётом 3:0 «поросята» взяли верх над «трёхцветными». В предстоящей игре на своём поле «зелёно-белые» также справятся со «львами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на победу «Палмейраса».