«Колон» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Колон» – «Тигре», который состоится 25 июля 2023 года
«Колон»
«Колон» откровенно проваливает нынешний сезон и идет практически на самом дне турнирной таблицы Суперлиги. Коллектив набрал 25 очков и занимает 26 место, опережая ближайшего соперника на три пункта. Команда имеет не лучший показатель забитых и пропущенных мячей (19:28), что требует работы тренерского штаба над реализацией. В случае победы в поединке с «Тигре», хозяева догонят соперника по очкам и добавят себе уверенности в собственных силах.
17 июля «Колон» проиграл на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1), а 10 числа на своем поле команда поделила очки с «Бельграно» (0:0).
«Тигре»
«Тигре» также не радует болельщиков результатами и проиграл большинство последних матчей. Команда вылетела из кубка Южной Америки на днях, а в чемпионате Аргентины занимает только 21 место. В активе клуба 28 очков и в случае нескольких успешных результатов, он может подняться сразу на несколько мест вперед, что является неплохой мотивацией. Матч с «Колон» будет сложным, но интересным для болельщиков.
21 июля «Тигре» проиграл на своем поле «Либертад» (0:1), 18 числа с тем же счетом было поражение от «Барракас Сентраль» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Колон» – 2.4
- Ничья – 3.2
- Победит «Тигре» – 3.1
Статистика
- «Тигре» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Колон» проиграл только одну встречу из десяти последних на своем поле
- «Тигре» выиграл два матча из пяти с «Колон» за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей «Колон» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что коллективы будут много бороться в центре поля, а зрители не увидят большого количества забитых мячей.