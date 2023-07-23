«Колон» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Колон» – «Тигре», который состоится 25 июля 2023 года

«Колон»

«Колон» откровенно проваливает нынешний сезон и идет практически на самом дне турнирной таблицы Суперлиги. Коллектив набрал 25 очков и занимает 26 место, опережая ближайшего соперника на три пункта. Команда имеет не лучший показатель забитых и пропущенных мячей (19:28), что требует работы тренерского штаба над реализацией. В случае победы в поединке с «Тигре», хозяева догонят соперника по очкам и добавят себе уверенности в собственных силах.

17 июля «Колон» проиграл на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1), а 10 числа на своем поле команда поделила очки с «Бельграно» (0:0).

«Тигре»

«Тигре» также не радует болельщиков результатами и проиграл большинство последних матчей. Команда вылетела из кубка Южной Америки на днях, а в чемпионате Аргентины занимает только 21 место. В активе клуба 28 очков и в случае нескольких успешных результатов, он может подняться сразу на несколько мест вперед, что является неплохой мотивацией. Матч с «Колон» будет сложным, но интересным для болельщиков.

21 июля «Тигре» проиграл на своем поле «Либертад» (0:1), 18 числа с тем же счетом было поражение от «Барракас Сентраль» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Колон» – 2.4

Ничья – 3.2

Победит «Тигре» – 3.1

Статистика

«Тигре» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Колон» проиграл только одну встречу из десяти последних на своем поле

«Тигре» выиграл два матча из пяти с «Колон» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей «Колон» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что коллективы будут много бороться в центре поля, а зрители не увидят большого количества забитых мячей.