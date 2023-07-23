«Шериф» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 26 июля 2023 года

«Шериф»

Эксперты и букмекеры еще на прошлой стадии турнира в «Шериф» не верили, однако молдавский клуб смог преодолеть прошлого соперника и теперь будет противостоять одному из многочисленных «Маккаби». На своем стадионе хозяева обязаны добиваться хорошего результата, потому что в ответной встрече будет гораздо тяжелее исправить ситуацию в случае неудачи.

12 числа «Шериф» проиграл в первом матче Лиги Чемпионов «Фарулу» (0:1), а 18 числа все же одолел своего соперника с помощью дополнительного времени (3:0).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа также играл на прошлой стадии турнира, но в отличие от «Шерифа» совсем не имел проблем со своим соперником. Теперь команде придется стартовать с выездного матча и учитывая историю «Шерифа», недооценивать его нельзя в любом состоянии. В случае победы в Молдове, израильский клуб сделать огромный шаг к проходу в следующий раунд. Матч обещает быть интересным и напряженным.

22 июля «Маккаби» Хайфа обыграл в Суперкубке Израиля «Бейтар» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов переиграл «Хамрун» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 2.8

Ничья – 3

Победит «Маккаби» Хайфа – 2.75

Статистика

«Шериф» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа проиграл пять из десяти поединков на выезде за последнее время

Молдавский клуб не пропускает на своем поле уже четыре поединка подряд

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что на матч не станет богатым на голевые моменты и одна из команд не сможет реализовать ни одного момента у ворот соперника.