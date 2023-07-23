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«Шериф» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:05
«Шериф» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 26 июля 2023 года

«Шериф»

Эксперты и букмекеры еще на прошлой стадии турнира в «Шериф» не верили, однако молдавский клуб смог преодолеть прошлого соперника и теперь будет противостоять одному из многочисленных «Маккаби». На своем стадионе хозяева обязаны добиваться хорошего результата, потому что в ответной встрече будет гораздо тяжелее исправить ситуацию в случае неудачи.

12 числа «Шериф» проиграл в первом матче Лиги Чемпионов «Фарулу» (0:1), а 18 числа все же одолел своего соперника с помощью дополнительного времени (3:0).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа также играл на прошлой стадии турнира, но в отличие от «Шерифа» совсем не имел проблем со своим соперником. Теперь команде придется стартовать с выездного матча и учитывая историю «Шерифа», недооценивать его нельзя в любом состоянии. В случае победы в Молдове, израильский клуб сделать огромный шаг к проходу в следующий раунд. Матч обещает быть интересным и напряженным.

22 июля «Маккаби» Хайфа обыграл в Суперкубке Израиля «Бейтар» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов переиграл «Хамрун» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шериф» – 2.8
  • Ничья – 3
  • Победит «Маккаби» Хайфа – 2.75

Статистика

  • «Шериф» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Маккаби» Хайфа проиграл пять из десяти поединков на выезде за последнее время
  • Молдавский клуб не пропускает на своем поле уже четыре поединка подряд

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что на матч не станет богатым на голевые моменты и одна из команд не сможет реализовать ни одного момента у ворот соперника.

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