«Шериф» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 26 июля 2023 года
«Шериф»
Эксперты и букмекеры еще на прошлой стадии турнира в «Шериф» не верили, однако молдавский клуб смог преодолеть прошлого соперника и теперь будет противостоять одному из многочисленных «Маккаби». На своем стадионе хозяева обязаны добиваться хорошего результата, потому что в ответной встрече будет гораздо тяжелее исправить ситуацию в случае неудачи.
12 числа «Шериф» проиграл в первом матче Лиги Чемпионов «Фарулу» (0:1), а 18 числа все же одолел своего соперника с помощью дополнительного времени (3:0).
«Маккаби» Хайфа
«Маккаби» Хайфа также играл на прошлой стадии турнира, но в отличие от «Шерифа» совсем не имел проблем со своим соперником. Теперь команде придется стартовать с выездного матча и учитывая историю «Шерифа», недооценивать его нельзя в любом состоянии. В случае победы в Молдове, израильский клуб сделать огромный шаг к проходу в следующий раунд. Матч обещает быть интересным и напряженным.
22 июля «Маккаби» Хайфа обыграл в Суперкубке Израиля «Бейтар» (3:1), а 18 числа в Лиге Чемпионов переиграл «Хамрун» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» – 2.8
- Ничья – 3
- Победит «Маккаби» Хайфа – 2.75
Статистика
- «Шериф» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Маккаби» Хайфа проиграл пять из десяти поединков на выезде за последнее время
- Молдавский клуб не пропускает на своем поле уже четыре поединка подряд
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что на матч не станет богатым на голевые моменты и одна из команд не сможет реализовать ни одного момента у ворот соперника.