«Фенербахче» – «Зимбру» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Фенербахче» – «Зимбру», который состоится 26 июля 2023 года

«Фенербахче»

Турецкий клуб занял второе место в чемпионате и примет участие в квалификации Лиги Конференций. В первом раунде их ждет молдавский «Зимбру», у которого минимум шансов пройти турецкого гранда. Тем не менее, «колорадским жукам» не стоит недооценивать соперника, несмотря на котировки букмекеров. Хозяева постараются уже в первом матче решить исход противостояния, за чем будет довольно интересно понаблюдать.

15 июля «Фенербахче» обыграл «Нефтчи» (1:0), а 12 числа уступил «Црвене Звезде» (1:3). Оба матча были товарищескими.

«Зимбру»

Клуб из Молдовы уже преодолел один раунд квалификации, но там был совсем скромный соперник даже по меркам Лиги Конференций. Теперь коллектив ждет настоящий гран турецкого футбола с опытными и талантливыми игроками в составе. Мало кто верит в гостей, поэтому на них не будет давления и они постараются проявить свои максимальные способности в первой встрече. Матч будет интересным и не оставит болельщиков равнодушными от просмотра.

13 июля «Зимбру» сыграл вничью на выезде с «Ла-Фиорита» (1:1), а 20 числа минимально одолел этого соперника на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.1

Ничья – 8.5

Победит «Зимбру» – 42

Статистика

«Фенербахче» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Зимбру» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних матчей «Фенербахче» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Фенербахче» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева окажутся на голову сильнее «Зимбру» и смогут добиться разгромной победы в первом матче.