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«Зенит» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:54
«Зенит» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – «Ахмат», который состоится 25 июля 2023 года

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга уже три года не выигрывает кубок России и это начинает раздражать болельщиков. В нынешнем сезоне «Зенит» постарается исправить ситуацию и серьезно отнесется к групповому этапу и постарается его выиграть. В домашней встрече с «Ахматом», хозяева разумеется, считаются фаворитами, но им следует исключить недооценку соперника, ведь он в прошлом сезоне уже доставлял проблемы питерцам.

22 июля «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0), а 15 числа выиграл Суперкубок России у ЦСКА (1:0, по пенальти).

«Ахмат»

«Ахмат» неудачно стартовал в чемпионате России и теперь хочет как можно быстрее реабилитироваться перед болельщиками. Команда из Грозного всегда серьезно относилась к кубку России и постарается еще раз забрать очки в Санкт-Петербурге у «Зенита». Нынешний поединок можно смело называть самым интересным в этот игровой день и вряд ли зрители останутся равнодушными от просмотра.

22 июля «Ахмат» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (1:2), а первого числа переиграл в товарищеской встрече «Зенит-2» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зенит» – 1.38
  • Ничья – 5.5
  • Победит «Ахмат» – 8.5

Статистика

  • Пять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Ахмат» проиграл три из пяти последних матчей «Зениту» при одной победе
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что конкретно в этой встрече с «Ахматом», у чемпиона страны не будет проблем и он одержит победу в разницей в 2-3 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:33
Да, Зенит - очевидный фаворит и скорее всего победит. Однако питерцы всегда медленно вкатываются в новый сезон, плюс матч кубковый, в нём вполне возможно ротация состава, да и питерцы к данному турниру относятся менее серьёзно, чем к чемпионату. К чему я веду? К тому, что далеко не факт, что победа хозяев будет лёгкой, гадать на минусовую фору не хочется. А вот поверить хотя бы в один гол гостей за хороший кэф - почему нет?
Гость
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