«Зенит» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – «Ахмат», который состоится 25 июля 2023 года

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга уже три года не выигрывает кубок России и это начинает раздражать болельщиков. В нынешнем сезоне «Зенит» постарается исправить ситуацию и серьезно отнесется к групповому этапу и постарается его выиграть. В домашней встрече с «Ахматом», хозяева разумеется, считаются фаворитами, но им следует исключить недооценку соперника, ведь он в прошлом сезоне уже доставлял проблемы питерцам.

22 июля «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0), а 15 числа выиграл Суперкубок России у ЦСКА (1:0, по пенальти).

«Ахмат»

«Ахмат» неудачно стартовал в чемпионате России и теперь хочет как можно быстрее реабилитироваться перед болельщиками. Команда из Грозного всегда серьезно относилась к кубку России и постарается еще раз забрать очки в Санкт-Петербурге у «Зенита». Нынешний поединок можно смело называть самым интересным в этот игровой день и вряд ли зрители останутся равнодушными от просмотра.

22 июля «Ахмат» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (1:2), а первого числа переиграл в товарищеской встрече «Зенит-2» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.38

Ничья – 5.5

Победит «Ахмат» – 8.5

Статистика

Пять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» проиграл три из пяти последних матчей «Зениту» при одной победе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что конкретно в этой встрече с «Ахматом», у чемпиона страны не будет проблем и он одержит победу в разницей в 2-3 мяча.