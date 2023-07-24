«Зенит» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – «Ахмат», который состоится 25 июля 2023 года
«Зенит»
Команда из Санкт-Петербурга уже три года не выигрывает кубок России и это начинает раздражать болельщиков. В нынешнем сезоне «Зенит» постарается исправить ситуацию и серьезно отнесется к групповому этапу и постарается его выиграть. В домашней встрече с «Ахматом», хозяева разумеется, считаются фаворитами, но им следует исключить недооценку соперника, ведь он в прошлом сезоне уже доставлял проблемы питерцам.
22 июля «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0), а 15 числа выиграл Суперкубок России у ЦСКА (1:0, по пенальти).
«Ахмат»
«Ахмат» неудачно стартовал в чемпионате России и теперь хочет как можно быстрее реабилитироваться перед болельщиками. Команда из Грозного всегда серьезно относилась к кубку России и постарается еще раз забрать очки в Санкт-Петербурге у «Зенита». Нынешний поединок можно смело называть самым интересным в этот игровой день и вряд ли зрители останутся равнодушными от просмотра.
22 июля «Ахмат» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (1:2), а первого числа переиграл в товарищеской встрече «Зенит-2» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.38
- Ничья – 5.5
- Победит «Ахмат» – 8.5
Статистика
- Пять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Ахмат» проиграл три из пяти последних матчей «Зениту» при одной победе
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что конкретно в этой встрече с «Ахматом», у чемпиона страны не будет проблем и он одержит победу в разницей в 2-3 мяча.