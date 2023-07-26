Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Стьярнан» – «Фрам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:08
«Стьярнан» – «Фрам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Стьярнан» – «Фрам», который состоится 26 июля 2023 года

«Стьярнан»

«Звёзды» в турнирной таблице чемпионата Исландии занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Стьярнана», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фрамом». 29 июня в матче 13-го тура Лучшего дивизиона «сине-белые» на своём поле с разгромным счётом взяли верх над «Хабнарфьордюром» (5:0). В позапрошлом туре чемпионата Исландии в сухую, пропустив пару мячей, «Стьярнан» выиграл у «Валюра».

23 июля ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Копавогюр» (1:1).

«Фрам»

Предпоследнее место занимает «Фрам» в турнирной таблице Лучшего дивизиона. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. С минимальным счётом на выезде «Фрам» потерпел поражение от «Вестманнаэйяра». В игре следующего тура с таким же счётом дома команда проиграла «Брейдаблику». Уже на второй минуте встречи «Фрам» пропустил от своего соперника.

На прошлых выходных «Валюр» взял верх над «Фрамом» в матче прошлого тура чемпионата Исландии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Стьярнан» – 1.61
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Фрам» – 5.00
  • Победит «Стьярнан» с форой -1.5 – 2.38
  • Обе забьют — нет – 2.59
  • Обе забьют — да – 1.46
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Две победы одержали «звёзды» в пяти последних матчах
  • За тот же период «Фрам» выиграл только одну игру.

Прогноз

В последнее время «звёзды» демонстрируют неплохую игру на своём поле. Компания Pinnacle на победу «Стьярнана» предлагает коэффициент 1.61. Дома «звёзды» не оставят гостям шансов даже на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк стьярнан
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 