«Стьярнан» – «Фрам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Стьярнан» – «Фрам», который состоится 26 июля 2023 года

«Стьярнан»

«Звёзды» в турнирной таблице чемпионата Исландии занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Стьярнана», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фрамом». 29 июня в матче 13-го тура Лучшего дивизиона «сине-белые» на своём поле с разгромным счётом взяли верх над «Хабнарфьордюром» (5:0). В позапрошлом туре чемпионата Исландии в сухую, пропустив пару мячей, «Стьярнан» выиграл у «Валюра».

23 июля ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Копавогюр» (1:1).

«Фрам»

Предпоследнее место занимает «Фрам» в турнирной таблице Лучшего дивизиона. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. С минимальным счётом на выезде «Фрам» потерпел поражение от «Вестманнаэйяра». В игре следующего тура с таким же счётом дома команда проиграла «Брейдаблику». Уже на второй минуте встречи «Фрам» пропустил от своего соперника.

На прошлых выходных «Валюр» взял верх над «Фрамом» в матче прошлого тура чемпионата Исландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стьярнан» – 1.61

Ничья – 4.40

Победит «Фрам» – 5.00

Победит «Стьярнан» с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 2.59

Обе забьют — да – 1.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «звёзды» в пяти последних матчах

За тот же период «Фрам» выиграл только одну игру.

Прогноз

В последнее время «звёзды» демонстрируют неплохую игру на своём поле. Компания Pinnacle на победу «Стьярнана» предлагает коэффициент 1.61. Дома «звёзды» не оставят гостям шансов даже на ничью.