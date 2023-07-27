Перестройка в «Зените». Венделу и Клаудиньо нашли замену, пытаются привезти преемника Малкома

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сегодня, 18:16

Смотрят на бразильский рынок и в Европу.

«Зениту» нужны новые лидеры сразу на несколько позиций, сам главный тренер чемпионов России Сергей Семак говорил, что, возможно, клубу потребуется перестроиться по ходу сезона. Такое с «сине-бело-голубыми» происходит не так часто.

Потеряли полузащитника и ключевую опцию в атаке, на очереди Вендел

Сначала – о потерях. В межсезонье у «сине-бело-голубых» был риск потерять больше. Сообщалось о спросе на Малкома, желании Далера Кузяева уехать в Европу, нежелании Вендела возвращаться в Россию и интересе к Клаудиньо. Сразу 3 исполнителя основной обоймы в центре поля и вингер, ставший лучшим бомбардиром Премьер-лиги в минувшем розыгрыше.

К этому моменту петербуржцы все-таки отпустили Малкома (перешел в «Аль-Хиляль»), а Кузяев пополнил состав дебютанта французской Лиги 1 «Гавра». На очереди Вендел. Бразилец долгое время отказывался приезжать в Санкт-Петербург, не сел в самолет 23 июля – тогда в Россию прилетел только его агент. Позднее бразилец все же прибыл – но взаимоотношения с клубом после таких действий, вероятно, обострены до предела. По последним данным, подписать хавбека пытается «Фламенго».

В случае с Клаудиньо «Зенит», похоже, себя обезопасил – бразильцы не могут предложить за полузащитника условия, которые удовлетворили бы «сине-бело-голубых». Да и сам футболист продолжает играть за команду.

Замена на случай потери Вендела/Клаудиньо – другой бразилец

Бразильский рынок «Зениту» знаком уже вдоль и поперек – они провернули несколько отличных сделок с «Коринтиансом», «шантажируют» «Фламенго» 30 миллионами евро за Клаудиньо. На случай, если он или Вендел все же покинут команду, «сине-бело-голубые» готовы обратиться к «Сан-Паулу».

В бразильском коллективе их привлек 22-летний полузащитник Родриго Нестор. На взрослом уровне он проводит уже третий полноценный сезон – в минувшем чемпионате отличился тремя голами и тремя ассистами. Сейчас котируется на уровне 7 миллионов евро, но «Зенит» готов заплатить все 10. «Сан-Паулу» устраивают предложенные условия, но к переговорам вернутся лишь в случае ухода кого-то из бразильских полузащитников.

Еще один Педро

Летом «сине-бело-голубые» договорились о трансфере из «Коринтианса» крайне перспективного форварда Педро Энрике. 17-летний нападающий пополнит состав российского гранда следующим летом – а до этого момента клуб с берегов Невы готов обойтись другим Педро – 26-летним, из «Фламенго».

Это тоже нападающий – только непонятно, зачем он питерцам. Уже сейчас у команды есть результативный Иван Сергеев и Матео Кассьерра, который вдруг выстрелил дублем в первом туре с «Пари НН» (плюс тот же Педро приезжает через год). Но переход Абреу — один из вариантов, при котором Вендел сможет вернуться на родину: «Фламенго» готов обменяться игроками, чтобы заполучить полузащитника. «Зенит» сомневается – Педро за пределами Бразилии выступал лишь в Италии, из-за чего есть сомнения в его адаптации.

Астрономический ценник на хавбека «Бенфики»

Для замены Малкома петербуржцы хотят найти игрока под стать – поэтому вышли на «Бенфику», в составе которой играет 26-летний вингер Давид Нерес. Бразилец более 6 лет играет на взрослом уровне в Европе – сначала сверкнул в «Аяксе», когда в сезоне-2017/18 выдал 14 голов и 13 ассистов. Минувшим летом футболист пополнил состав португальского коллектива.

По слухам, изначально «орлы» потребовали ту сумму, которая прописана в контракте Давида – а это 100 млн евро. «Зенит» предлагал 25. Затем мелькнул инсайд, что лиссабонцы все же готовы выслушать российский коллектив. По последним данным, боссы петербуржцев направили предложение на 18+3 млн евро, «Бенфика» потребовала 30.

Хотя сам Нерес не хочет Россию. Сообщается, что он доволен своим положением в «Бенфике» и не готов терять возможность поиграть в Лиге чемпионов.

Вингер «Марселя» — потенциальная замена Малкому

Судя по инсайдам, на этот случай петербуржцы подготовили альтернативу и готовы вступить в переговоры с «Марселем». Руководство клуба рассчитывает, что заменой Малкому станет турецкий вингер Дженгиз Ундер. Он успел поиграть за «Рому» и «Лестер». Летом 2021 года футболиста взял в аренду «Марсель» — и затем выкупил за 8,4 млн евро.

Оба сезона за провансальцев Ундер провел вполне успешно – в чемпионате-21/22 забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи, в минувшем розыгрыше Лиги 1 оформил 5+4 по системе гол+пас.

К слову, до предметного диалога между «сине-бело-голубыми» и «Марселем» дело еще не дошло.

Деньги не проблема

Вряд ли «Зенит» испытает сложности с тем, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты европейских команд – за Малкома чемпионы России получат 60 миллионов евро, поэтому искать сопоставимую замену будет не так сложно.

Вопрос в другом. Доступа к еврокубкам у клубов РПЛ нет – как нет и предпосылок к «потеплению». Даже без Малкома и Кузяева «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство – хоть конкуренция и становится чуть острее.

Причины, по которым «Спартак» ищет усиление в Европе, понятны – «красно-белые» хотят бороться за чемпионство, а это – единственный эффективный способ. Зачем тратиться «Зениту» с крепчайшим костяком и сильными исполнителями на скамейке, — непонятно.