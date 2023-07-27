«Сан-Диего Лойал» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690471470

вчера, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Сан-Диего Лойал» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 28 июля 2023 года

«Сан-Диего Лойал»

Пятое место в турнирной таблице Западной конференции Чемпионшипа USL занимают «верные» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Сан-Диего. 2 июля футбольный клуб «Сан-Диего» раскатал ничью в гостях с командой «Инди Элевен». Через неделю в сухую, забив пару мячей, «Лойал» одержал победу над «Хартфордом».

15 июля со счётом 5:0 «Сан-Диего» выиграло у «Колорадо Спрингс».

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняла второе место. В межсезонье «чёрно-жёлтые» провели три товарищеские встречи. С разгромным счётом «Боруссия» взяла верх над командой «Вестфалия Рюнерн» (7:0). С разницей в один мяч дортмундская команда обыграла «Рот-Вайсс» (3:2). Победный гол забил на девяностой минуте девятнадцатилетний нападающий Самуэль Бамба.

Через три дня «Боруссия» снова встретилась с «Рот-Вайссом» на футбольном поле. Со счётом 2:1 в пользу «чёрно-жёлтых» завершился товарищеский матч.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Диего Лойал» – 30.00

Ничья – 13.00

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.07

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -3.5 – 2.26

Тотал голов больше 4.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.73

Статистика

Две победы одержал «Сан-Диего» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Боруссия» взяла верх над своими соперниками в четырёх встречах

Семь последних матчей с участием «чёрно-жёлтых» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу дортмундской «Боруссии» с форой -3.5 гола предлагает коэффициент 2.26. Забить на четыре гола больше, чем команда из Сан-Диего, вполне реально для «чёрно-жёлтых».