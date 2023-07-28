«Ланус» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ланус» – «Барракас Сентраль», который состоится 30 июля 2023 года
«Ланус»
«Ланус» неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако в последних матчах команду часто преследуют неудачи. Тем не менее, коллектив занимает шестое место с 42 баллами и уступает «Эстудиантесу» лишь по дополнительным показателям. В случае победы над «Барракас Сентраль», хозяева смогут не только сохранить свою позицию, но и побороться за 4-5 пятое место в турнирной таблице.
26 июля «Ланус» проиграл на выезде «Институто» (1:2), а 17 числа команда сыграла вничью с «Банфилд» (2:2).
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» в последних матчах редко радует своих болельщиков победами, и находится не так далеко от зоны плей-офф. Коллектив перед стартом очередного тура располагается на 12 месте с 35 баллами и отстают от десятого места на три очка. В игре с мотивированным «Ланусом» гостям будет очень тяжело победить, но при должной обороне и хорошей реализации, они вполне могут зацепиться за результат.
25 июля «Барракас Сентраль» не смог на своем поле обыграть «Арсенал» Саранди (0:0), а 21 числа на своем поле уступил «Бока Хуниорс» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланус» – 1.75
- Ничья – 3.45
- Победит «Барракас Сентраль» – 5.3
Статистика
- «Барракас Сентраль» выиграл только четыре матча из десяти последних в чемпионате
- Пять из десяти последних матчей «Лануса» завершились ничейным результатом
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лануса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда играет на своем поле и обязана побеждать соперника, чтобы не опуститься на несколько позиций вниз в турнирной таблице.