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«Ланус» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:36
«Ланус» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ланус» – «Барракас Сентраль», который состоится 30 июля 2023 года

«Ланус»

«Ланус» неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако в последних матчах команду часто преследуют неудачи. Тем не менее, коллектив занимает шестое место с 42 баллами и уступает «Эстудиантесу» лишь по дополнительным показателям. В случае победы над «Барракас Сентраль», хозяева смогут не только сохранить свою позицию, но и побороться за 4-5 пятое место в турнирной таблице.

26 июля «Ланус» проиграл на выезде «Институто» (1:2), а 17 числа команда сыграла вничью с «Банфилд» (2:2).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» в последних матчах редко радует своих болельщиков победами, и находится не так далеко от зоны плей-офф. Коллектив перед стартом очередного тура располагается на 12 месте с 35 баллами и отстают от десятого места на три очка. В игре с мотивированным «Ланусом» гостям будет очень тяжело победить, но при должной обороне и хорошей реализации, они вполне могут зацепиться за результат.

25 июля «Барракас Сентраль» не смог на своем поле обыграть «Арсенал» Саранди (0:0), а 21 числа на своем поле уступил «Бока Хуниорс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланус» – 1.75
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Барракас Сентраль» – 5.3

Статистика

  • «Барракас Сентраль» выиграл только четыре матча из десяти последних в чемпионате
  • Пять из десяти последних матчей «Лануса» завершились ничейным результатом
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лануса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда играет на своем поле и обязана побеждать соперника, чтобы не опуститься на несколько позиций вниз в турнирной таблице.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:32
Хозяева играют дома да еще и статусе фаворитов матча. Поэтому можно смело поставить на победу хозяев.
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