«Ланус» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ланус» – «Барракас Сентраль», который состоится 30 июля 2023 года

«Ланус»

«Ланус» неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако в последних матчах команду часто преследуют неудачи. Тем не менее, коллектив занимает шестое место с 42 баллами и уступает «Эстудиантесу» лишь по дополнительным показателям. В случае победы над «Барракас Сентраль», хозяева смогут не только сохранить свою позицию, но и побороться за 4-5 пятое место в турнирной таблице.

26 июля «Ланус» проиграл на выезде «Институто» (1:2), а 17 числа команда сыграла вничью с «Банфилд» (2:2).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» в последних матчах редко радует своих болельщиков победами, и находится не так далеко от зоны плей-офф. Коллектив перед стартом очередного тура располагается на 12 месте с 35 баллами и отстают от десятого места на три очка. В игре с мотивированным «Ланусом» гостям будет очень тяжело победить, но при должной обороне и хорошей реализации, они вполне могут зацепиться за результат.

25 июля «Барракас Сентраль» не смог на своем поле обыграть «Арсенал» Саранди (0:0), а 21 числа на своем поле уступил «Бока Хуниорс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланус» – 1.75

Ничья – 3.45

Победит «Барракас Сентраль» – 5.3

Статистика

«Барракас Сентраль» выиграл только четыре матча из десяти последних в чемпионате

Пять из десяти последних матчей «Лануса» завершились ничейным результатом

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лануса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда играет на своем поле и обязана побеждать соперника, чтобы не опуститься на несколько позиций вниз в турнирной таблице.