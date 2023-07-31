«Баия» – «Америка Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Баия» – «Америка Минейро», который состоится 7 августа 2023 года

«Баия»

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии «Баия» занимает семнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «трёхцветных» в предстоящей игре с «Америкой». Восемь матчей к ряду «Баия» не выигрывает у своих оппонентов. 17 июля в рамках матча 15-го тура Серии A «Атлетико Паранаэнсе» обыграло дома команду «Баия» (2:0). В позапрошлом туре ничью раскатали «трёхцветные» с «Коринтиансом» (0:0).

На выезде «Баия» сыграла вничью с командой «Сан-Паулу» на прошлых выходных.

«Америка Минейро»

«Кролики» на сегодняшний день в Серии A находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках матча 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка с общим счётом 6:3 по сумме двух встреч «Америка Минейро» выиграла чилийскую футбольную команду «Коло Коло». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «Фламенго» на их поле.

На прошлых выходных со счётом 1:4 «кролики» проиграли дома «Палмейрасу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Баия» – 2.08

Ничья – 3.45

Победит «Америка Минейро» – 3.35

Победит «Баия» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В двух матчах из пяти последних «Баия» проиграла

За тот же период «Америка Минейро» уступила в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Баия» коэффициент 2.08. Не без труда, но в предстоящем матче «трёхцветные» возьмут верх над своим оппонентом. Слишком долго «Баия» не радовала победами своих поклонников.