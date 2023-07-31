«Стрёмсгодсет» – «Волеренга»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690821203

сегодня, 19:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» – «Волеренга», который состоится 5 августа 2023 года

«Стрёмсгодсет»

В турнирной таблице чемпионата «Поместье» занимает десятое место. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Волеренгой». В трёх крайних матчах «сине-белые» проигрывают своим соперникам. С минимальным счётом «Стрёмсгодсет» на выезде потерпел поражение от «Бранна» в рамках матча 14-го тура чемпионата. Дома «Поместье» проиграло «Русенборгу» в позапрошлом туре Элитсерии.

30 июля «сине-белые» в гостях уступили «Олесунну» со счётом 0:1.

«Волеренга»

«Волеренга» в Элитсерии на сегодняшний день находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Также как и «Стрёмсгодсет», «Богема» в трёх последних матчах не набрала ни одного очка. В сухую, пропустив четыре гола, «Волеренга» проиграла дома команде «Мольде» в матче 14-го тура чемпионата Норвегии. В один мяч в позапрошлом туре «Гордость Осло» уступила на выезде «Одду».

29 июля со счётом 2:3 «Богема» дома потерпела поражение от «Саннефьорда».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стрёмсгодсет» – 2.17

Ничья – 3.50

Победит «Волеренга» – 3.10

Победит «Стрёмсгодсет» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.39

Обе забьют — да – 1.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Из пяти последних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти крайних «сине-белые» выиграли своих соперников

За тот же период «Волеренга» одержала одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5 голов за игру. Именно таким исходом чаще всего завершались встречи данных команд. Скорее всего, не меньше трёх голов в матче мы увидим.