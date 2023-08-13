«Боавишта» – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Боавишта» – «Бенфика», который состоится 14 августа 2023 года

«Боавишта»

«Боавишта» в прошлом сезоне стала девятой в чемпионате Португалии и теперь хочет побороться за более высокие места и квалификацию в еврокубки. Уже в первом туре ей предстоит сложный поединок с «Бенфикой», которая в последние пару лет стала гораздо сильнее и стабильнее. Любые набранные баллы станут приемлемым результатом для хозяев в этой встрече, а победа и вовсе будет сенсацией.

24 июля «Боавишта» проиграла в серии пенальти «Лейрии» (0:1), а 18 числа в товарищеской встрече уступила «Ароке» (0:3).

«Бенфика»

«Орлы» пошумели в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, а также выиграла чемпионат Португалии, обойдя «Порту» на два пункта. В этом сезоне «Бенфика» постарается как минимум выступить не хуже, а для этого нужен хороший старт. В стартовой игре с «Боавиштой» коллектив постарается начать с победы, но недооценивать соперника ни в коем случае нельзя, иначе можно поплатиться очками.

9 августа «Бенфика» обыграла «Порту» в Суперкубке Португалии (2:0), а 30 числа в товарищеской встрече проиграла «Фейеноорду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боавишта» – 11

Ничья – 5.8

Победит «Бенфика» – 1.27

Статистика

«Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боавишта» забивала в семи из десяти последних матчей на своем поле

«Бенфика» выиграла три из пяти последних матчей с «Боавиштой» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. «Бенфика» выглядит очень уверенно и подобрала сильный состав исполнителей, поэтому с большой вероятностью одержит выездную победу с разницей в 2 мяча или больше.