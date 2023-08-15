«Сан-Паулу» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Бразилии «Сан-Паулу» – «Коринтианс», который состоится 17 августа 2023 года

«Сан-Паулу»

«Трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии после девятнадцати матчей текущего сезона занимают девятое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Сан-Паулу». В сухую, пропустив пару голов, «трёхцветные» дома уступили команде «Атлетико Минейро» в рамках матча 18-го тура чемпионата. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Сан-Паулу» взял верх над «Сан-Лоренсо» в 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка.

14 августа в матче прошлого тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» в гостях разошёлся миром с «Фламенго» (1:1).

«Коринтианс»

«Народная команда» на данный момент в турнирной таблице Серии A находится на четырнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Коринтианса» за последнее время. Ничейным исходом со счётом 2:2 завершился гостевой матч «мушкетёров» с «Интернасьоналем» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Всемогущий» одержал победу над аргентинским футбольным клубом «Ньюэллс Олд Бойз» в 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «мушкетёры» выиграли у «Коритибы» в матче прошлого тура чемпионата Бразилии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 1.72

Ничья – 3.50

Победит «Коринтианс» – 5.20

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

Одиннадцать матчей к ряду «Коринтианс» не уступает своим соперникам

«Сан-Паулу» из пяти последних матчей выиграл только в одной встрече

Шесть очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – да.

Прогноз

26 июля «Коринтианс» взял верх над «Сан-Паулу» в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии со счётом 2:1. Беспроигрышная серия «мушкетёров» продлится. Для выхода в финал Кубка Бразилии «народной команде» достаточно сыграть вничью в ответной встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью.