«Сан-Паулу» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Бразилии «Сан-Паулу» – «Коринтианс», который состоится 17 августа 2023 года
«Сан-Паулу»
«Трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии после девятнадцати матчей текущего сезона занимают девятое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Сан-Паулу». В сухую, пропустив пару голов, «трёхцветные» дома уступили команде «Атлетико Минейро» в рамках матча 18-го тура чемпионата. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Сан-Паулу» взял верх над «Сан-Лоренсо» в 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка.
14 августа в матче прошлого тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» в гостях разошёлся миром с «Фламенго» (1:1).
«Коринтианс»
«Народная команда» на данный момент в турнирной таблице Серии A находится на четырнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Коринтианса» за последнее время. Ничейным исходом со счётом 2:2 завершился гостевой матч «мушкетёров» с «Интернасьоналем» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Всемогущий» одержал победу над аргентинским футбольным клубом «Ньюэллс Олд Бойз» в 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка.
На прошлых выходных со счётом 3:1 «мушкетёры» выиграли у «Коритибы» в матче прошлого тура чемпионата Бразилии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сан-Паулу» – 1.72
- Ничья – 3.50
- Победит «Коринтианс» – 5.20
- Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.58
- Обе забьют — да – 2.26
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54
Статистика
- Одиннадцать матчей к ряду «Коринтианс» не уступает своим соперникам
- «Сан-Паулу» из пяти последних матчей выиграл только в одной встрече
- Шесть очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – да.
Прогноз
26 июля «Коринтианс» взял верх над «Сан-Паулу» в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии со счётом 2:1. Беспроигрышная серия «мушкетёров» продлится. Для выхода в финал Кубка Бразилии «народной команде» достаточно сыграть вничью в ответной встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью.