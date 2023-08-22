«Хиберниан» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Хиберниан» – «Астон Вилла», который состоится 23 августа 2023 года

«Хиберниан»

По итогам сезона 2022/2023 Чемпионшипа Шотландии «Хиберниан» занял пятую строчку турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Новый сезон чемпионата «зелёно-белые» начали с домашнего поражения от «Сент-Миррена» (2:3). На выезде с разницей в один мяч «Хиберниан» потерпел поражение от «Мотеруэлла». В полуфинале квалификации Лиги конференций «зелёно-белые» обошли швейцарскую «Люцерну».

На прошлых выходных в 1/8 плей-офф Кубка лиги Шотландии со счётом 2:1 «Хиберниан» выиграл у команды «Райт Роверс».

«Астон Вилла»

«Львы» из Бирмингема по итогам прошлого сезона АПЛ заняли седьмое место. Рассмотрим недавние матчи «Астон Виллы», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «Хибернианом». В рамках товарищеского матча уверенную победу одержали «вилланы» над «Лацио» (3:0). В один мяч выиграли у «Валенсии» (2:1). В первом туре нового сезона Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» разгромил бирмингемских «львов».

На прошлых выходных со счётом 4:0 «бордово-голубая армия» дома выиграла у «Эвертона».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хиберниан» – 9.60

Ничья – 5.60

Победит «Астон Вилла» – 1.28

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 1.79

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.30

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «зелёно-белые» проиграли

За аналогичный период «львы» уступили своим соперникам в одной встрече

Пять последних матчей «вилланов» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Астон Виллы» с форой -1.5 гола коэффициент 1.79. «Вилланы» одержат уверенную победу в гостях и от ответной игры мало, что будет зависеть.