«Богемиан» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Дерри Сити», который состоится 25 августа 2023 года

«Богемиан»

На текущий момент «цыгане» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-красных». Семь матчей подряд «Богемиан» не огорчает своих поклонников поражениями. В позапрошлом туре чемпионата Ирландии с разницей в пару голов «цыгане» взяли верх над командой «Дроэда Юнайтед» (4:2). «Нулёвку» раскатали «чёрно-красные» с футбольным клубом «Сент-Патрикс Атлетик».

18 августа в рамках матча 1/8 Кубка Ирландии «Богемиан» выиграл у «Рокмаунта» с разгромным счётом 6:0/

«Дерри Сити»

«Красно-белая армия» на данный момент в турнирной таблице находится на одну строчку выше «Богемиана». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, трижды поразив ворота соперника, «Дерри Сити» выиграл у команды «Дроэда Юнайтед» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч казанский футбольный клуб «Тобол» одержал победу над «красно-белыми» в полуфинале квалификации Лиги конференций.

На прошлых выходных после серии пенальти «Дерри Сити» взял верх над «Сент-Патриксом» в 1/8 Кубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемиан» – 2.65

Ничья – 3.15

Победит «Дерри Сити» – 2.85

Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Только в одной встрече из десяти крайних «Богемиан» уступил

За аналогичный период «красно-белая армия» проиграла в двух поединках

Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Обе команды находятся в достаточно неплохой форме, и отдать предпочтение какой-то одной из них непросто. В условиях, когда сложно выбрать победителя, ставка на тотал является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.58 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных встреч команд.