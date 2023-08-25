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«Богемиан» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:29
«Богемиан» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – «Дерри Сити», который состоится 25 августа 2023 года

«Богемиан»

На текущий момент «цыгане» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-красных». Семь матчей подряд «Богемиан» не огорчает своих поклонников поражениями. В позапрошлом туре чемпионата Ирландии с разницей в пару голов «цыгане» взяли верх над командой «Дроэда Юнайтед» (4:2). «Нулёвку» раскатали «чёрно-красные» с футбольным клубом «Сент-Патрикс Атлетик».

18 августа в рамках матча 1/8 Кубка Ирландии «Богемиан» выиграл у «Рокмаунта» с разгромным счётом 6:0/

«Дерри Сити»

«Красно-белая армия» на данный момент в турнирной таблице находится на одну строчку выше «Богемиана». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, трижды поразив ворота соперника, «Дерри Сити» выиграл у команды «Дроэда Юнайтед» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч казанский футбольный клуб «Тобол» одержал победу над «красно-белыми» в полуфинале квалификации Лиги конференций.

На прошлых выходных после серии пенальти «Дерри Сити» взял верх над «Сент-Патриксом» в 1/8 Кубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Богемиан» – 2.65
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Дерри Сити» – 2.85
  • Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 5.45
  • Обе забьют — нет – 1.80
  • Обе забьют — да – 2.02
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

  • Только в одной встрече из десяти крайних «Богемиан» уступил
  • За аналогичный период «красно-белая армия» проиграла в двух поединках
  • Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Обе команды находятся в достаточно неплохой форме, и отдать предпочтение какой-то одной из них непросто. В условиях, когда сложно выбрать победителя, ставка на тотал является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.58 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных встреч команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк богемиан
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:57
Разницы к классе между играющими коллективами нет абсолютно никакой. Фактор домашнего поля на стороне столичной команды. Плюс плотность графика у Дерри Сити в последнее время была гораздо выше, чем у соперника. Футболисты тоже не роботы, об этом тоже не стоит забывать. В добавок ко всему отмечу, что "кондитеры" в четырёх последних выездных поединках в рамках чемпионата набрали всего одно очко. А Богемианс в принципе практически забыл, что такое поражения и совсем почти не уступает никому во всех турнирах. В 2023 году "цыгане" и "кондитеры" трижды пересекались на футбольных полях и всего раз дублинцы проиграли. Исходя из всего вышесказанного, смело беру ставку 1Х, Богемианс дома как минимум ничью зацепит. Ну а в комбинации с непоражением хозяев возьму и общий ТМ 3,5. Ведь в последние годы данные коллективы между собой стабильно играют через низ в плане тотала.
Гость
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