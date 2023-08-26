Английские клубы побили трансферный рекорд. Скоро – 2 миллиарда

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26 августа 2023, 20:19

Саудовская Аравия помогает не разориться.

До закрытия трансферного окна в Англии еще около недели, но оно уже вошло в историю, став рекордным по затратам, совершенным клубами на закупку новичков. Все клубы Премьер-Лиги потратили 1,95 миллиарда фунтов стерлингов. Предыдущий рекорд был установлен прошлым летом. Тогда клубы немного не дотянули до двух миллиардов фунтов, потратив 1,92 миллиарда. Кажется, что за оставшиеся дни эта планка будет пробита. Особенно с учетом того, что перед дедлайном активность на трансферном рынке резко возрастает. Вот что говорит Калум Росс, ассистент директора спортивного отдела знаменитой консалтинговой компании Deloitte, которая ведет обсчет этой статистики:

Этот сенсационный уровень расходов, похоже, стал новой нормой для клубов Премьер-Лиги. Второй год подряд летние трансферные расходы в АПЛ превосходят предыдущие рекордные показатели. Кажется, они впервые превысят два миллиарда фунтов. До 1 сентября успеют.

Такие прогнозы основаны на опыте прошлых лет. Нынешний уровень расходов больше на 500 миллионов фунтов, чем в тот же момент прошлым летом. В последнюю неделю летнего трансферного окна 2022 года было потрачено еще около 500 миллионов, в том числе 120 миллионов в последний день работы рынка.

Слагаемые рекорда

Интересно, что в прошлом году рекорд был побит при условии, что ни один из клубов не совершил единоразовую покупку на сумму свыше 100 миллионов фунтов. В этом году ситуация иная. Например, «Челси» пополнил свои ряды полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо за 100 миллионов, которые с учетом бонусов могут превратиться в британский рекорд – 115 миллионов. А «Арсенал» этим летом подписал полузащитника сборной Англии из «Вест Хэма» Деклана Райса. За те же 100 миллионов фунтов, также доступны бонусы в размере до 5 миллионов фунтов. «Канониры» существенно пополнили статистику, купив у «Челси» Кая Хаверца за 65 миллионов, а также защитника «Аякса» Юррьена Тимбера за 34 миллиона.

Чемпионский «Манчестер Сити» на этом фоне выглядит скромнее. Но и он внес большой вклад в достижение всеанглийского рекорда. Защитник Йошко Гвардиол был приобретен за 77 миллионов фунтов, вингер Жереми Доку – за 55,4 миллиона, полузащитник Матео Ковачич перешел из «Челси» за 25 миллионов. Соседи «Сити» из «Манчестер Юнайтед» потратили на нападающего Расмуса Хёйлунда 72 миллиона фунтов. А «Ньюкасл» выделился покупкой итальянца Сандро Тонали за 55 миллионов и нападающего «Лестера» Харви Барнса за 38 миллионов.

Даже аутсайдеры, которым прочат борьбу за выживание, старались держать лицо и соответствовать статусу английских толстосумов. Тот же «Бернли» потратил около 95 миллионов фунтов. В эту сумму вошла и рекордная для клуба сделка по приобретению вратаря молодежной сборной Англии Джеймса Траффорда. Голкипер обошелся «Бернли» в 19 миллионов.

Факторы рекорда

Но вернемся к «Челси», который выделяется даже среди других английских клубов, стремящихся к рекордам. У лондонцев свое достижение. Они потратили около 340 миллионов фунтов за это лето, приобретя на них девять новичков. И это больше, чем любая другая команда в Европе. До сих пор рекордом одного клуба по летним тратам были 292 миллиона фунтов, которые «Реал» потратил на закупку в 2019 году. Теперь мадридцы далеко позади.

А «Челси», таким образом, потратил уже около 900 миллионов фунтов с тех пор, как в клуб пришли новые владельцы во главе с Тоддом Боэли. То есть примерно за год. В своем аналитическом отчете Deloitte указывает появление новых владельцев в ряде клубов АПЛ как фактор роста расходов. Все они пришли с большими амбициями и инвестициями. В первую очередь это касается «Челси» и «Ньюкасла». Но они провоцируют гонку вооружений и заставляют конкурентов вкладываться сильнее. Также агентство отмечает беспрецедентный уровень доходов, которые выжимают английские клубы. Средняя сумма трансфера с 20 миллионов фунтов в прошлом году выросла до 25 миллионов в нынешнем.

Но не все выдерживают в этой гонке, в этой борьбе, которая не менее напряженная, чем битвы на футбольном поле. Например, боссы «Вулверхэмптона» предупредили, что клубу нужно умерить аппетиты и соблюдать осторожность, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей. Финансовое положение «волков» в итоге привело к тому, что Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера за три дня до начала нового сезона. Калум Росс предупреждает:

Поскольку мы приближаемся к закрытию трансферного окна, крайне важно, чтобы клубы тщательно контролировали свои покупки и продажи. Важно не преступить черту фэйр-плей, что чревато последствиями. Клубам нужны устойчивые бизнес-планы для поддержания конкурентоспособности и перспектив долгосрочного роста.

Саудовский эффект

Несмотря на рекордный уровень затрат, разница расходов и доходов у английских клубов сократилась с 1,1 миллиарда фунтов прошлым летом до 825 миллионов нынешним. Сокращение составило примерно 25 процентов. Deloitte связывает это с тем, что клубы АПЛ стали получать большие деньги за продажу футболистов в другие лиги, в первую очередь, в Саудовскую Аравию, которая своей активностью вообще взорвала и перекроила трансферный рынок.

Стремление Саудовской Аравии на государственном уровне сделать лигу одной из самых конкурентоспособных в мире привело к тому, что Инвестиционный фонд (PIF) приобрел четыре ведущих клуба страны, и они стали скупать звезд разной величины. «Пристрелку» начал «Аль-Наср», который в декабре прошлого года подписал Криштиану Роналду. А последним громким новичком клуба стал Эмерик Ляпорт, перешедший из «Манчестер Сити» за 23,6 миллиона фунтов.

Другой клуб PIF «Аль-Ахли» приобрел вингера «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена за неназванную сумму, а также Рияда Мареза из «Манчестер Сити» за 30 миллионов фунтов. Третий клуб PIF, «Аль-Хиляль», купил сербского нападающего «Фулхэма» Александра Митровича за 50 миллионов, столько же потратил на Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». Наконец, четвертый клуб в этой компании, «Аль-Иттихад», пополнил свои ряды полузащитником «Ливерпуля» Фабиньо за 40 миллионов фунтов. И это только самые заметные трансферы из Англии, поскольку речь тут идет о ней. Аналогичная скупка идет и из других лиг.