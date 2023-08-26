«Комо» подписал бывшего полузащитника «Наполи»

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вчера, 10:46

Пресс-служба «Комо» объявила о переходе атакующего полузащитника «Торино» .

Контракт с бывшим игроком «Наполи» и сборной Италии рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон.

Хавбек — воспитанник «Милана», за основную команду он провёл 2 матча. Также выступал за «Эмполи», «Болонью», «Салернитану», «Верону», «Эйбар», «Юве Стабию» и «Карпи».