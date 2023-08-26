«Комо» подписал бывшего полузащитника «Наполи»

Пресс-служба «Комо» объявила о переходе атакующего полузащитника «Торино» Симоне Верди.
Контракт с бывшим игроком «Наполи» и сборной Италии рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон.
Хавбек — воспитанник «Милана», за основную команду он провёл 2 матча. Также выступал за «Эмполи», «Болонью», «Салернитану», «Верону», «Эйбар», «Юве Стабию» и «Карпи».
Смотрел матч первого тура Торино - Кальяри, Юрич выпустил Верди для усиления атаки, но он вообще ничнго не сделал полезного....вот таперь поедет покорять СериюВ сдругим "талантом" Патриком Кутроне...
Смотрел матч первого тура Торино - Кальяри, Юрич выпустил Верди для усиления атаки, но он вообще ничнго не сделал полезного....вот таперь поедет покорять СериюВ сдругим "талантом" Патриком Кутроне...