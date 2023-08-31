«Дандолк» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дерри Сити», который состоится 1 сентября 2023 года

«Дандолк»

«Бело-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 26-го тура Премьер-дивизиона «Дандолк» раскатал дома ничью с «Шелбурном» (1:1). С минимальным счётом «бело-чёрные» взяли верх над командами «Слайго Роверс» и «Брей Уондерерс».

25 августа «Шемрок Роверс» на своём поле со счётом 1:0 взял верх над клубом «Дандолк».

«Дерри Сити»

В турнирной таблице Премьер-дивизиона «кондитеры» на сегодняшний день находятся на третьей строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Дандолком», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «красно-белых». В полуфинале квалификации Лиги конференций с общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «Дерри Сити» проиграл казанскому «Тоболу». После серии пенальти «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над «красно-белой армией» в 1/8 Кубка Ирландии.

В матче прошлого тура чемпионата Ирландии «кондитеры» в гостях сыграли вничью с командой «Богемианс» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 3.25

Ничья – 3.30

Победит «Дерри Сити» – 2.28

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 4.20

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Дандолк» уступил в одной встрече

За тот же период «красно-белая армия» проиграла в двух поединках.

Прогноз

На своём поле «Дандолк» чаще всего играл с «кондитерами» вничью. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.30 на ничейный исход в предстоящем матче. Скорее всего, победителя в будущей игре мы не увидим.