Лукаку – оружие Моуриньо против претендентов на чемпионство. «Рома» проверит «Милан» на прочность

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вчера, 15:13

Усилились и те, и другие.

О делах «Ромы»

- Даже удивительно, как при поразительной скромности на трансферном рынке «Роме» удалось зацепить Ромелу Лукаку. Сошлись несколько факторов. Прежде всего, сам бельгиец хотел продолжить играть в Италии – лучшие показатели за последние годы карьеры форвард набивал именно в Серии А, а в АПЛ сверкнуть не удалось. Во-вторых, отсутствие альтернатив – Ромелу сам сделал так, чтобы от него отказался «Интер»: «нерадзурри» перестали вести переговоры с «Челси» после того, как раскрылись контакты нападающего с «Ювентусом». Что касается «старой синьоры», им не хватало денег на полноценный трансфер, а при обмене Лукаку на Влаховича «бьянконери» сами требовали «аристократов» доплатить. В-третьих, и лондонцы уже были настроены на расставание с футболистом – он дал «синим» понять, что на него надеяться не стоит, да и группа атаки у англичан укомплектована. В итоге за несколько дней до закрытия трансферного окна единственным претендентом оставались римляне – и выбили сделку на выгодных условиях: аренда обойдется в 5 миллионов фунтов, Ромелу согласился на сокращение зарплаты и получит 6 млн за сезон.

- Теперь линия атаки римлян выглядит даже переукомплектованной – помимо Лукаку «желто-красные» арендовали Сердара Азмуна, от травмы восстанавливается Тэмми Абрахам, а еще есть Пауло Дибала и Андреа Белотти. Хотя и это можно объяснить – Сердара брали, когда казалось, что других вариантов у римлян не будет. А Лукаку – тот футболист, которого стоит брать в любом случае. Для нынешнего состава «Ромы» это отличное усиление – ломать голову, как разместить всех, будут потом.

- Тем более такая глубина скамейки не будет лишней, поскольку римлянам предстоит играть в Лиге Европы (соперники по группе определятся сегодня). Пока же подопечные Жозе Моуриньо стартовали в чемпионате – поделили очки с «Салернитаной» и уступили «Вероне». Оба раза вышли с тройкой центральных защитников и парой нападающих. Похоже, Дибала будет опускаться в подыгрыш, а второй форвард станет наконечником атак – при таком формате Пауло может заменять Азмун, а вместо Лукаку будет выходить Белотти.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-5-2): Патрисиу – Манчини, Н'Дика, Смоллинг – Залевски, Кристанте, Бове, Ауар, Кристенсен – Лукаку, Дибала.

О делах «Милана»

- А вот соперник «Ромы» в межсезонье серьезно усилился. «Россонери» сделали серьезную ставку на борьбу за чемпионство, закупившись новичками на более чем 100 миллионов евро. На левом фланге нет альтернатив Рафаэлу Леау, а вот справа требовалась конкуренция – теперь у Стефано Пиоли есть выбор между Кристианом Пулишичем, Самуэлем Чуквуэзе и Лукой Ромеро. В центр поля привезли сразу трех топ-исполнителей: Юнуса Мусу, Тиджани Рейндерса и Рубена Лофтуса-Чика. А вот неочевидное, но многообещающее приобретение – молодой швейцарец Ноа Окафор, который в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов феерил за «Зальцбург».

- Теперь у «Милана» есть добротная скамейка и глубина для ротации – что в центре поля, что на острие, что на флангах, что в обороне. Единственное опасение – за позицию вратаря, но боссы клуба, видимо, готовы на риски. Мик Меньян – номер один итальянского гранда не первый сезон, но какое-то время в лазарете он проводил и в прошлом, и в позапрошлом чемпионате. При этом Пиоли доверяет голкиперу – иначе «россонери» как минимум обозначили бы борьбу за Давида Де Хеа, Уго Льориса или Янна Зоммера.

- По первым турам всё убедительно. Две победы – над «Болоньей» и «Торино». 6 голов в 2 матчах и 1 пропущенный мяч. И что забавно, даже при таком количестве сильных новобранцев лучший бомбардир команды по первым турам – 36-летний Оливье Жиру. Дважды он забил с пенальти, еще 1 мяч – с игры, также отметился результативной передачей. Поучаствовал в 4 голах «Милана» из шести. Из новичков пока отметились Пулишич, Рейндерс и Лофтус-Чик. У двух последних – по голевой, а Кристиан дает надежду на свою реабилитацию, забив уже 2 мяча.

Ориентировочный состав «Милана» (4-3-3): Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия – Рейндерс, Крунич, Лофтус-Чик – Леау, Окафор, Пулишич.

О противостоянии

- За последние 20 встреч у римлян и миланцев – предельное равенство. 7 побед в активе «россонери», 6 – у «желто-красных», еще 7 раз команды играли вничью.

- При этом в последние годы преимущество на стороне команды Пиоли. В последний раз римляне обыгрывали «Милан» в далеком 2019 году. С того момента команды встречались 7 раз. Если же смотреть еще глубже, это единственная победа «Ромы» за последние 11 матчей.

- В то же время за минувший сезон Серии А команда Жозе Моуриньо ни разу не оставалась без очков по итогам поединков с «Миланом» — две ничьи (2:2 и 1:1).

Прогноз Soccer.ru: Моуриньо уже дважды сумел остановить «Милан» — теперь же у него появился дополнительный аргумент в виде габаритного Лукаку. В то же время «россонери» за это время стали только сильнее. Матч в Риме наверняка будет обоюдоострым – в последних 6 матчах забивают и те, и другие. Всё же коллектив Пиоли на хорошем ходу – да и рановато «Роме» составлять миланцам конкуренцию. Поставим на победу гостей – хотя настроение им римляне точно подпортят.