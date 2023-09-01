Топ-соперники «Спартака» и «Зенита», «Локо» – против грозы чемпионов. Интересные матчи 7-го тура РПЛ

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вчера, 12:07

Карпин проэкзаменует Личку.

«Урал» – «Ахмат»

- О тенденциях в начале сентября говорить рано – но у «шмелей» намечается спад. Весной это происходило после поражений от «Динамо» и «Зенита». Теперь уральцы вновь уступили в Санкт-Петербурге – а после этого проиграли «Рубину» в Кубке. Возможно, это просто стечение обстоятельств – но и в концовке минувшего сезона «Урал» не наиграл на поражение с несколькими соперниками.

— После ухода Сергея Ташуева грозненцы показывают почти 100-процентный КПД – разгром с «Оренбургом», отличный матч со «Спартаком» и ничья, уверенный реванш против «Крыльев» в среду. На импульсе «Ахмат» может вплотную подобраться к топ-5.

«Пари НН» – «Рубин»

- Тип противостояния, в которых определяется состав вылетающих команд. И нижегородцы, и «Рубин» – за пределами первой десятки, разделяет их 1 балл. При том, что «Пари НН» с трудом даются очки, они вне зоны стыков: обе победы и ничья – в чемпионате, Кубком решили пожертвовать.

- Как только над Рашидом Рахимовым нависла угроза отставки, казанцы начали давать результат – при этом привлекательной игру «Рубина» не назовешь. В последних трех встречах – победы над «Крыльями» с «Уралом» и ничья. А отрыв от зоны прямого вылета постепенно увеличивается.

«Крылья Советов» – «Факел»

- Место в топ-5 по итогам 6 туров – отличный результат не только для «Урала», но и для «Крыльев». Подопечные Игоря Осинькина успели обыграть «Ахмат» в Грозном, «Ростов» и «Балтику» – дома. Еще поделили очки с москвичами – «Динамо» и «Локомотивом». С воронежцами очки тоже необходимы, дальше будет сложнее – в соперниках будут уже ЦСКА и «Спартак».

- Первую победу в новом сезоне бойцы Вадима Евсеева одержали в Кубке России – и после 4-матчевой серии поражений. Обыграли ЦСКА – и сразу после 0:2 от «Зенита» взяли 3 очка с «Пари НН», плюс сыграли вничью с «Краснодаром». Потихоньку дела налаживаются – но «Факел» все еще на своей любимой пограничной позиции. Команда опережает клубы из зоны вылета на 1 и 2 балла, отставание от «Рубина» – 2 очка.

«Краснодар» – «Спартак»

- После 4 побед на старте чемпионата «быки» забуксовали – сначала упустили победу над «Локомотивом» (1:1), затем даже не смогли забить «Факелу» (0:0). С «Пари НН» в Кубке – 1:0, но пугает, что южан всё больше тянет к удержанию счета. Нынешний соперник такого сценария не одобрит.

- Попросту «красно-белые» летят в атаку – и позволяют что-то создавать сопернику. Дерби с «Динамо» вышло сверхудачным: Литвинов снова в опорной, Пруцев бежит лучше Зобнина, Соболев впервые за долгое время стал играть головой в чужой штрафной – у «Спартака» получалось всё. Поэтому даже то, что «бело-голубые» позднее заперли «красно-белых» на их половине, несильно портило впечатление. Вопрос в том, согласится ли Абаскаль оставить такой состав на матч с «Краснодаром» – или опять будет упрямиться. Это будет настоящий экзамен.

«Оренбург» – «Сочи»

- Ничья с ЦСКА и победа над «Факелом» – отличный дебют для Давида Деограсии. Особенно учитывая, что совсем недавно оборона южноуральцев смотрелась куда хуже. Теперь играют дома и против не самого сильного «Сочи» – должны претендовать на 3 очка.

- 1 победа в 7 встречах – статистика сочинцев прекрасно говорит сама за себя. Дмитрию Хохлову не удается переломить спад, несмотря на яркую победу над «Ростовом». Что придумает наставник против «Оренбурга», неясно. Хотя, возможно, южане и смогут навязать конкуренцию – проигрывали-то они ЦСКА и «Локомотиву», а не середнякам и аутсайдерам.

«Локомотив» – «Балтика»

- Для «Локо» пока ничего не меняется. Команда как финишировала на 8-м месте в минувшем чемпионате – так и остается там же в нынешнем. На этой неделе «железнодорожников» в Кубке России дожал «Ростов» – хотя «красно-зеленым» даже удалось сравнять на 71-й минуте.

- Если бы места в Премьер-Лиге распределялись по зрительским симпатиям, «балтийцы» точно бы не были в зоне вылета – но цельную структуру игры не удается перевести в очки. Это в Кубке команда Сергея Игнашевича обыгрывает «Крылья», «Ахмат» и «Зенит», идет на 1-м месте, а в чемпионате у «Балтики» 1 победа в 6 встречах. В трех последних турах калининградцы уступили «Динамо», «Уралу» и «Крыльям».

ЦСКА – «Зенит»

- В Премьер-Лиге живут ожиданиями, что ЦСКА или «Спартак» столкнут-таки «Зенит» с трона или хотя бы навяжут конкуренцию. Первым это удается чуть лучше – оба противостояния в минувшем сезоне были по-настоящему равными. На отличной организации «армейцы» набирают очки даже с ужасающе короткой скамейкой – но теперь появился Давила, на подходе еще новички.

- Чемпионы к осени взялись за ум – поражение от «Балтики» не стоит брать в расчет, «Зенит» и в прошлом сезоне жертвовал Кубком. В последних двух турах команда Семака уже «обломала» двух конкурентов – «Спартак» (3:1), метивший в топ-3, и «Урал» (4:0), там находящийся.

«Ростов» – «Динамо»

- Два соперника, с которыми ростовчане в последнее время связаны все сильнее, – «Локомотив» и «Динамо». С первыми южане в этом сезоне точно сыграют не меньше 4 раз, с «Динамо» такая история была в прошлом сезоне. «Ростов» уже вывалился за пределы топ-10: после ничьей с «Зенитом» команда обыграла лишь «Рубин» – и уступила «Крыльям», «Сочи», «Пари НН».