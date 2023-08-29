В кубковом дерби 3 потенциальных топ-дебюта. «Спартак» и «Динамо» забьют много голов и украсят вечер

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сегодня, 10:31

Атака против атаки.

На август в России приходится немало топ-поединков. В начале месяца уже было дерби между ЦСКА и «Локомотивом», а «Динамо» сыграло с «Зенитом». Затем уже «бело-голубые» сыграли с «арейцами» — «Спартак» в те же выходные принимал «сине-бело-голубых». И вот теперь дошло до очной встречи двух сверхатакующих команд, сегодняшнее дерби станет украшением 3 тура группового этапа Кубка России.

Без тренерских метаний «Спартаку» было бы проще

Сколько бы очков могли спасти «красно-белые», если бы не Гильермо Абаскаль! Испанец – по-прежнему интересный менеджер, который иногда выдает интересные идеи. Но творческий поиск пока чаще выходит команде боком.

«Спартаку» до сих пор не хватает сыгранности – даже в поединке с «Ахматом» увереннее на мяче выглядели именно грозненцы, пока москвичи часто ошибались в передачах. В таких условиях активная ротация оборачивается недостатком, эффект которого усиливает переменчивость тренерских идей. За первые 6 туров чемпионата в центре обороны побывали связки Дуарте-Литвинов, Джикия-Литвинов, Джикия-Дуарте, тройку Мозес-Мартинс-Зобнин в центре поля разбавляли Умяров, Медина Игнатов.

С «Зенитом» Абаскаль попросту сам отдал победу – когда решил играть в «4-3-1-2» с ромбом вместо привычных «4-3-3». При том, что оборона и до этого была слабым местом, в том матче добавилось и огромное пространство на флангах. И в довершение – Литвинов на скамейке. За ошибку с победным голом «Урала». Только вот воспитательные меры для отдельного игрока не должны наносить урон всей команды. А Руслан не только придавал надежности как центрбек, но и в качестве опорника был бы очень кстати.

«Динамо» не хватало Чавеса для баланса

У «бело-голубых» — своя головная боль. Личка пытался найти надежную связку в опорной зоне, хотя профильных опорников у него не осталось. От варианта со связкой Фомин-Кутицкий чех отказался, попробовал перевести Захаряна – получилось ужасно.

Временным решением оказался Лаксальт – и на короткой дистанции он идеально вписался: забирал спорные мячи, удерживал владение под прессингом и зарабатывал тем самым фолы. Но Диего подвержен травмам – а плана Б у Марцела нет. Или не было – эпопея с подписанием Луиса Чавеса завершилась хэппи-эндом, член совета директоров клуба Дмитрий Гафин описал ее так:

Трансфер Чавеса проходил очень тяжело. Знаете, есть такая игра «Сапёр», где нажимаешь на квадратик, а там мина, нажимаешь на следующий, а там опять, это было очень похоже на эту ситуацию. Мы сначала договорились с футбольным клубом «Пачука», потом договоренности, когда уже были близки к реализации, несколько раз менялись. Потом футболист выразил свою позицию, это стало ключевым фактором в реализации этого трансфера. Луис сказал, что он хочет перейти, он реализовал право по самовыкупу контракта.

Но главное – мексиканец теперь в «Динамо» и вариантов у Лички чуть больше. Можно бетонировать опорную парой Чавес-Лаксальт. Можно оставить Диего основным на этой позиции до травмы – а Луис будет адаптироваться, выходя на замену.

Потенциальные дебюты

Опорник-новобранец официально стал игроком «Динамо» лишь в воскресенье – уже после матча с «Рубином» в 6 туре Премьер-лиги. То же самое – с Хорхе Карраскалем. Оба могут дебютировать уже сегодня, и если колумбиец уже почувствовал вкус московского дерби, то потенциальный дебют Чавеса в матче с другим московским клубом – яркая афиша.

«Спартаку» тоже есть чем похвастаться – трансферную кампанию они недавно эффектно закрыли подписанием центрального защитника Срджана Бабича, которому пророчат конкуренцию с Георгием Джикией. Обкатать новобранца лучше в Кубке – тогда к матчам чемпионата он будет готов лучше.

Но вопрос в другом – увидим ли мы наконец Литвинова в опорной зоне? У воспитанника «красно-белых» отличная культура паса, плюс он выдерживает давление, в отличие от Умярова. До этого Руслана не перемещали из центра обороны, поскольку не было альтернатив – но сейчас-то она появилась.

Забивают сами и дают забивать другим

Наслоение стилей дает нам потенциально интереснейшее дерби лета. Сложных оборонительных конструкций в матче не будет – и «Спартак», и «Динамо» куда сильнее в атаке.

Играют сами – и оставляют пространство для творчества другим. Просто к слову: обе команды – худшие в топ-10 по количеству пропущенных мячей, а по забитым – в пятерке лучших.

Топ-исполнителей достаточно – у «Динамо» в компанию к Смолову, Тюкавину, Нгамале и Макарову добавился Карраскаль, в «Спартаке» феерит Бонгонда, вписывается Медина, остаются Соболев и Промес, в оттяжке – Игнатов, Зобнин может стрельнуть дальним.

У «Динамо» — 2 победы над «Спартаком» с 2018 года

Главная задача «бело-голубых» на дерби – прервать негативную тенденцию. «Динамо» тяжело даются матчи с «красно-белыми» соседями. В прошлом сезоне они остановили набравший серьезный ход «Спартак» — помогла ошибка Умярова.