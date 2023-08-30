У «Спартака» Абаскаля десять разгромных побед. Но кураж не сделал их чемпионами

1693379526

сегодня, 10:12

После дерби с «Динамо» у Гильермо игра в Краснодаре.

Разгромы соперников – отличительная черта «Спартака»

Десять из двадцати семи побед «красно-белых» при тренере Абаскале крупные, минимум с разницей в три мяча. Большой разрыв в счете фиксировали против «Краснодара», «Зенита» и «Динамо», так что громили не только аутсайдеров. Почти 40 % крупных побед от общего количества указывают также на незрелость «Спартака» и случайность их результатов.

В дерби угадали с составом, в центре поля вышли Литвинов, Игнатов и Пруцев, редкая тройка. И помог соперник. «Динамо» развалилось, пропустив за двенадцать минут три мяча в первом тайме. Разумеется, хвалим «Спартак» за умение сыграть на кураже. Но системности в разгромах, несмотря на их количество, отродясь не было, поскольку кураж иногда отключается.

С 23 октября прошлого года, когда разгромили «Химки» 5:0, до 5 августа 2023-го не было разгромов. Девять месяцев, из которых неигровыми были лишь несколько. На отрезке в 26 матчей разных турниров московский клуб ни разу не смог выпустить джина из бутылки. Тренер «Динамо» Личка после свежего дерби назвал «засранцами» некоторых своих подопечных.

Чешский тренер заявил, что не сыграют все, кто ходит пешком и отдает пасы назад. Вспоминаются слова Смолова о несоответствии заявки амбициям боссов «Динамо» — завоевать третье место в РПЛ и удачно выступить в Кубке. Понятно, что игра группового этапа Пути РПЛ не является определяющей для сезона. Например, «Спартак» громил «Зенит» год назад в кубке.

«Динамо» позже вообще выбило петербуржцев из турнира в плей-офф, но не взяли трофей. А вот сам по себе разгром – явление интересное, особенно если речь о «Спартаке», который питается уязвимостью соперника, но пока не научился методично сносить надежные линии глубокой обороны. Зато Абаскаль четко выучил, что один матч не гарантия новых успехов.

«Красно-белые» прожили девять месяцев без крупных побед

«Спартак» нестабильная команда, нестабильные десятилетиями. Поставить на поток победы с любым счетом Абаскаль не может. У тренера 24 неудачные игры с московским клубом из 51, почти половина. В прошлом сезоне «Спартак» на старте громил «Краснодар» и «Оренбург», серьезных на тот момент соперников. Дальше обыграли 3:0 неудобный для себя «Сочи», вице-чемпионов РПЛ .

И после воодушевляющего отрезка спокойно проиграли «Динамо». Причем подарили сопернику единственный за матч удар в створ ворот. Вчера «бело-голубые» отдали те долги. Защитники «Динамо» не смогли нормально отреагировать на банальные навесы. Затем «Спартак» пользовался полной свободой Зиньковского. За вингером никто не успевал, хотя это даже не футболист твердой основы.

Эксперименты Абаскаля сработали, а Личка ошибся с составом, а еще потерял двух важных игроков накануне. В дерби «Спартака» и «Динамо» это первый разгром за семь лет. Десятки матчей прошли без очевидного голевого преимущества одной из команд, так что это нерядовое событие. Если десять лет назад была веселая серия из победы 4:0, 5:1 и 4:1, то дальше наступило затишье.

Для раскрытия потенциала «Спартаку» нужны победные серии

Лучше четыре победы по 1:0, чем один разгром 4:0. Похожую фразу говорили великие итальянские наставники. С другой стороны, одно поражение 1:4 лучше, чем серия мелких неудач, так что «Динамо» вряд ли сломается после дерби. Сделают выводы, некоторые футболисты больше не увидят свою фамилию в стартовом протоколе. Вообще, у Лички могла быть серия из пяти подряд побед в РПЛ .

От Гарре в Самаре пропустили на последних минутах с пенальти. Против «Рубина» похожий сценарий игры, Фамейе сравнял счет на 94-й минуте гостевого матча. «Спартак» переиграл не ту команду «Динамо», которая победила в Санкт-Петербурге и могла набрать 15 пунктов в РПЛ , лидируя в таблице. Состав сильно влияет на игру. Сам Абаскаль не нащупал идеальные сочетания.

Виноваты также боссы «Спартака» и спортивный директор. Высоченного защитника Бабича, который вчера забил «Динамо», подписали слишком поздно. Хавбек Мартинс в дерби вышел на замену и снова совершил грубейшую ошибку в обороне, хотя и подстраховка не сработала. «Спартак», как ни странно, может пострадать из-за легкости победы над «Динамо» в кубковом поединке.

Выводы о стартовом отрезке Абаскаля поможет сделать Ивич

Уже в субботу играть в Краснодаре. В РПЛ идет серия Абаскаля из двух поражений и нулевой скользкой ничьей дома против «Ахмата». Дальше будет пауза на матчи сборных, так что поединок против «Краснодара» подведёт черту под стартовым отрезком Абаскаля. Команда Гильермо не потеряла трофей на старте, как год назад – тогда уступили «Зениту» в Суперкубке 4:0.

Зато пока нет заявки «Спартака» на чемпионскую борьбу, хотя есть жалобы на других. Соболеву не видим альтернативы в атаке. Николсона и Бальде вовремя не отпустили, чтобы найти интересного сменщика, а Мелёшин сырой форвард. Литвинов, Пруцев и Игнатов не сыгрались между собой. «Краснодар» лучше работает с мячом, чем «Динамо», может атаковать и навязывать борьбу.

Поскольку у вратаря Сафонова лишь недавно появился намек на счастливую жизнь с обновленной обороной, то «горожане» попробуют не пропустить дома от «Спартака» четыре мяча, как год назад. Но разгромили тогда не тренера Ивича. В марте в матче РПЛ у серба была победа над Абаскалем. Недавно «Спартак» выиграл 2:1 в Кубке, но «Краснодар» попробует ответить в РПЛ .

Встретятся два кандидата на высокие места, ключевой матч. У «Спартака» отличное настроение, но не всегда после результативных побед у Абаскаля простые следующие игры. Наглядным примером служит перестрелка с «Пари НН» 5:4 после разгром «Рубина» 4:1. «Красно-белые» тоже умеют пропустить три гола за десять минут. С «Краснодаром» будет другой «Спартак» и иной футбол.